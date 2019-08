Arbetarkamp, gräsrotsaktivism och kapitalistisk humanism – så byggdes Grängesberg

I arbetarnas tidigare matsal på gruvområdet, ”Mojsen”, kan man nu ta del av utställningen ”Vi byggde Grängesberg”, som berättar om samhället och dess framväxt. Riksantikvarieämbetet har även stöttat tillkomsten av en rikt illustrerad skrift som ger ytterligare fördjupning i ämnet, skriven av Ewa Bergdahl och Kjersti Bosdotter. Samhället växte fram, landskapet omformades och byggnader uppfördes – och ibland flyttades eller övergavs – i takt med gruvans expansion. Idag är dryckestillverkaren Spendrups ortens stora arbetsplats.

Det är något speciellt med gruvindustri och gruvarbetare. Ta bara kolgruvearbetarna i den uppmärksammade HBO-serien ”Chernobyl” och hur de porträtteras. Hårda, rättskaffens män som ingen – inte ens en minister i diktaturen Sovjet – vågar sätta sig på. Slitet under jord tycks skapa en särskild mentalitet och sammanhållning.

Det är ingen slump att gruvfacken ofta hört till de mest radikala och socialistiskt medvetna delarna av arbetarrörelsen. Det hårda och farliga arbetet gjorde en kollektiv kamp för bättre villkor nödvändig. Och utan en stark och solidarisk gruppkänsla blir arbetet livsfarligt för alla. Redan 1892 bildades den första gruvarbetareföreningen i Grängesberg och två år tidigare genomfördes på orten den första regelrätta gruvstrejken i Sverige. Det nationella gruvarbetarförbundet fick sitt huvudkontor i Grängesberg.

August Palm och Kata Dahlström hörde till de agitatorer som besökte Grängesberg. Den senare bidrog 1901 till att starta en socialdemokratisk kvinnoförening och den förre hade en period till och med sin bas i Grängesberg.

De politiska och fackliga föreningarna blev drivande även socialt, med samkväm, idrott och musik. Sveriges första Folkes hus,även om termen då inte användes, byggdes med gemensamma krafter efter att gruvbolaget 1889 förbjudit just August Palm att hålla tal i Talludden vid Tybo (talet kunde dock hållas på privat mark).

De sociala förändringarna på orten var inte endast resultatet av arbetarnas gräsrotsaktiviteter – även gruvans ägare Ernest Cassel, en humanist som menade att friska och välmående arbetare dessutom var en lönsam affär, var engagerad för att förbättra både arbetsvillkor och samhällsliv. Hans mest kända bidrag är den pampiga konserthallen, men i den så kallade ”Cassels donation” ingick bland annat även ett modernt badhus. Drägliga bostadsförhållanden blev också en konkurrensfördel när arbetskraft skulle rekryteras.

Många nya tekniska innovationer användes för första gången i Grängesberg, som exempelvis kommersiell trefas växelström. Med tiden ersattes de primitiva brytmetoderna med dynamit och tryckluftsdrivna borrar och facklorna med elbelysning. De tre stora lavar som än i dag tronar över området är alla tillkomna med, för sina respektive tidsåldrar, banbrytande byggnadstekniker.

Andra industrier kopplade till gruvan växte också fram, som dynamitfabriken. Där arbetade främst kvinnor och förutom att riskerna för explosionsolyckor var överhängande (ett flertal dödliga sådana förekom) så utgjorde användningen av glykol i tillverkningen en arbetsmiljöfara. Glykol ackumulerades i arbetarnas kroppar och halterna sjönk först när de blev lediga under längre tid. När en arbetare dog efter hon åter utsattes för höga halter av glykol efter semestern blev företagets cyniska åtgärd att dela ut nitroglycerintabletter under ledigheter, för att hålla uppe kroppens tolerans. Detta var så sent som 1969.

Den skrift som ackompanjerar utställningen berör kort att arbetarna var fackligt organiserade i såväl LO-förbundet ”Gruvettan”, som Grängesbergs LS, den syndikalistiska fackföreningen. Det är dock anmärkningsvärt är att Grängesbergs LS, som stundtals var lika stor som Gruvettan, i princip förblir osynliggjord i själva utställningen. Inte minst borde själva konflikten mellan de båda fackföreningarna vara mycket intressant ur ett lokalhistoriskt perspektiv, vilket bland annat skildrats ingående i Eva Blombergs avhandling ”Män i mörker” (hon skriver för övrigt också intressant om maskulinitetsnormen inom rörelsen). Syndikalisterna förblev länge relativt starka, men marginaliserades med tiden – och vinnarna skriver som bekant historien.

De internationella fackliga och politiska kontakterna är också värda att nämna, med exempelvis polska Solidaritet och arbetare i apartheidregimens Sydafrika. Under 40-talet flydde den tjeckoslovakiska ordföranden för gruvarbetarna undan Nazitysklands ockupation och fick med sig förbundets bibliotek. Hyllorna med dessa böcker finns att beskåda på utställningen i Mojsen.

”Vi byggde Grängesberg” är intressant utställning med ett rikt material, med foton av bland andra Lennart Nilsson och konst av Roine Jansson. Min största invändning är att utställningen i princip kräver guidning eller tillgång till skriften som hör till för att komma till sin rätt. De många bilderna och föremålen presenteras ofta utan förklaring eller sammanhang. Här finns behov av komplettering om utställningen ska stå helt på egna ben.

Utställning

”Vi byggde Grängesberg. En vandring i gruvarbetarnas spår”

Gruvcentrum Mojsen, Grängesberg

Öppet alla dagar i augusti 11-15.

(Nya öppettider i september, utställningen visas åtminstone året ut)