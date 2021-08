Äntligen på scenen igen: ”Ren magi att spela i Dalhalla”

Två gånger tidigare har Jakob Samuel spelat i Dalhalla med Rhapsody In Rock. I år var han tillbaka igen, efter att ha varit borta från scenen rekordlänge.

– Det här året har varit makabert för oss alla, jag har mest jobbat i studion, säger Jakob Samuel som berättar att han levt ett liv på scenen.

– Det här har varit mitt livselixir. Känns verkligen bisarrt att borta från scenen så länge. Hade någon sagt till mig att denna nedstängning skulle ske hade det varit lika osannolikt som att vi skulle klara klimatmålen.

Jakob Samuel hade redan som ung ett starkt engagemang för miljöfrågor och organiserade redan som 18-åring en Greenpeace-gala. Nu är han dessutom engagerad i artister för miljön.

Känns som att vara i himmelriket

Senast Jakob Samuel var i kalkbrottet var sent 10-tal och han gladdes extra att han fick göra comeback i denna arena.

– Det är ren magi att spela i Dalhalla, speciellt och monumentalt. Det var brutala grejer som genomfördes här tidigare och nu har det blivit ett centrum för något helt annat, konst och musik. Känns som att vara i himmelriket.

Med på scenen fanns också Robert Wells, en musiker som Jakob Samuel gillar både på och utanför scenen.

– Otroligt roligt att göra samarbeten med Robert. Han har tagit in en hårdrockare i det kulturella finrummet.

En mer udda figur på scenen var en annan branschkollega som ofta har en annan position när det kommer till musiken. Under Rhapsody In Rock i Dalhalla fick Anders Bagge byta åhörarbänken mot scenen där han framförde Song for you.

– Jag skulle ha sjungit den här låten med Celine Dion. Hon ringde mig flera gånger men jag vågade inte.

På frågan om hur det kändes inför framträdandet svarade Anders Bagge så här.

– Jag är väldigt nervös.

Efter en lite trevande inledning kom dock Anders Bagge igång under avslutningskonserten och fick stående ovationer från publiken.

Trion Helena Axelsson, Ingrid Eriksson och Ivar Murelius tillhörde en extra aktiv del av publiken och var inte sena att applådera Anders Bagge.

– Det är rörande för oss som musiker att återigen lyssna på musik och se Robert Wells krama om Anders Bagge. Känns som Covid har släppt det värsta greppet om oss, säger Ingrid Eriksson som själv är musiker.