Äntligen Lina – första segern i Tjejvasan: "Inte så jobbigt"

Det var en Tjejvasa som var kortare än någonsin då både start och mål var framflyttat. 27,5 kilometer mätte banan istället för de sedvanliga 30 kilometerna.

Lina Korsgren hade en fin säsong bakom sig i långloppsvärdscupen när hon ställde sig på start i Oxberg, efter tre segrar av fyra möjliga i Visma Ski Classics.

Korsgren var offensiv redan från start.

– Det var det som var planen idag, att köra på här och där och hjälpas åt. Jag kände mig väldigt pigg idag, det var inte så jobbigt, mest kul att göra de rycken, säger hon.

Hade du bestämt var du skulle rycka någonstans?

– Ja men det var en del av planen, det var det.

Första rycket kom bara några minuter in i loppet och det andra kom innan backarna in mot Hökberg, med knappt två mil kvar av loppet. Korsgren är från Falun och har Korsnäs IF som moderklubb, men har representerat såväl Domnarvets GOIF och Falun Borlänge SK. Numera tävlar hon för Team Ramudden.

Trots att de stora folkmassorna lyste med sin frånvaro så rådde vasaloppsstämnnig i Moraparken. Helikoptern gjorde publiken påminda om att täten var på väg in.

När täten passerat Moraparken och den lilla skara publik som var på plats följde spurten på mobiltelefonerna ropades det "äntligen"! Många unnade nog kullan Korsgren segern efter flertalet missade försök.

– Ja, men jag kände också "äntligen", det är speciellt att vinna på hemmaplan, det har jag aldrig gjort och den dagen jag slutar så kan jag vara nöjd med det här, säger Korsgren.

Om en dryg vecka så står Korsgren återigen på start, då för att försöka vinna Vasaloppet också.

– Ja det är jättesvårt att säga hur det går då, vi får se hur det blir, säger hon kryptiskt.

Vad väntar för dig idag då, något firande eller så?

– Nja, jag kommer att sätta mig i bilen hem till Åre och vara på hemplan och inte göra några konstigheter.

Hur laddar du in för Vasaloppet om en vecka?

– Som sagt, var hemma och ta dagen om den kommer, träna och ta det lugnt bara.

Visma Ski Classicas lanserade den här säsongen den enskilt största prispotten i längdskidåkningens historia. En miljon kronor skulle åkaren som tog en "grand slam" (seger i alla fyra stora tävlingar, Marcialonga, Jizerska, Vasaloppet och Birkebeinerrennet ) få.

Lina Korsgren har den här säsongen vunnit både Maricalonga och Jizerska och hade haft bra chans på miljonen om det inte var för att man slopat priset. Det gjorde man eftersom att Birkebeinerrennet är inställt.

– Det är såklart tråkigt, men vi får tävla och det är det som är huvudsaken. Det kom in en ny tävling istället, så vi ska vara glada, säger Tjejvasans segrarinna avslutande.