Äntligen dans – med 25 i publiken: "Bättre än ingenting alls"

Temperaturen närmar sig sommarvärme och skolbarn passar på att bada.

Samtidigt ordnar SPF Seniorerna i Falun den sista av tre höstkonserter med PRO Rockers under ledning av Siri Hansson.

– Vi samarbetar, förklarar Gunilla Barkar och Siri Hansson från var sin pensionärsförening i Falu kommun, SPF Seniorerna och PRO.

Falun har en av landets största SPF-föreningen med över tvåtusen medlemmar.

Till konserten kan 25 komma.

– Det blev fullbokat på en timme, berättar Gunilla Barkar.

Även kör och orkester är 25 personer och i coronatider får max femtio samlas, påminner Gunilla Barkar som kollade med polisen.

Därför blev det tre konserter, för totalt 75 SPF-medlemmar.

– Bättre så än ingenting alls.

På scenen är temat femtio- och sextiotal. Gunilla Barkar uppmanar publiken att minnas tillbaka. Hon berättar om småfrallor för att lyfta frisyrer och underkjolar som skulle stå ut under vida kjolar.

- Lösningen blev diskunderlägg som metervara.

Par som redan bor ihop får dansa med varandra. Irene och Per Börjesson tar chansen.

En vardag med avstånd till andra har fungerat sommartid med möjligheter att vara utomhus. Men hösten och vintern kan bli tråkigare, säger Irene Börjesson efteråt.

- Jag saknar engagemanget. Det blir mycket läsning, korsord och tv.

I våras ställde SPF Seniorerna in alla medlemsmöten. Nu ska styrelsen försöka hitta säkra former att träffas under hösten, säger Gunilla Barkar.

– Men det beror ju också på hur smittläget är.