Ansöker om rekonstruktion – First Hotel Grand i Falun ska räddas: "Goda förutsättningar att klara situationen"

Som en följd av pandemin har kassaflödet varit ovanligt lågt för hotellkedjan First Hotels. Den 24 juni har Hotel Management Sverige AB samt tio hotellbolag inom samma koncern lämnat in ansökningar om företagsrekonstruktion till Stockholms tingsrätt, bland annat för Tribe First Hotel Grand i Falun.

Konkursen undviks, vilket bekräftas av ansvariga jurister och regionsdirektören för Tribe Hotels.