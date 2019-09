Ännu ett SM-guld till Alexandersson – och dubbla dalamedaljer på herrsidan

Förra helgen vann Tove Alexandersson långdistans-SM i Segersta norr om Kilafors med överlägsen marginal och vann sitt 27:e SM-guld. På lördagen var det dags för guldmedalj 28, när medeldistansen avgjordes utanför Söderhamn.

Alexandersson var snabbast ut till första kontrollen, men gjorde sedan några missar och nere på femte plats ett tag, innan hon gick upp i täten igen på femte kontrollen. I mål var hon drygt två och en halv minut före tvåan Elin Månsson, IFK Göteborg.

– Jag kom kanske inte helt in i det från början, utan gjorde några småsaker till tvåan och trean. Men sedan har det gått bättre, säger Alexandersson till svenskorientering.se.

Alexandersson har på sistone haft mest fokus mot de kommande världscuptävlingarna. Stora Tunas världsstjärna har fem raka segrar i totala världscupen och är på väg mot den sjätte.

– Jag har försökt att förbereda mig på sprint igen och på att springa på hårt underlag, men det har varit lite svårt att förbereda sig exempelvis inför knockout-sprinten. Jag har inte sprungit någon knockout-sprint sedan världscupen ifjol, och jag har inte heller varit i Schweiz och sprungit, men, ja, det ska bli lite spännande och det blir lite annorlunda mot det jag tränat på hittills i år, säger hon.

På herrsidan blev det också favoritseger, genom OK Ravinens Gustav Bergman, som ledde från andra kontrollen och hela vägen in i mål. Han var drygt en minut före Emil Svensk, Stora Tuna och knappt två minuter före Isac von Krusenstierna, OK Kåre.

Både Emil Svensk och Isac von Krusenstierna åker med landslaget till Schweiz för världscuptävlingarna där. För 21-årige von Krusenstierna är det debut i seniorlandslaget.

Isac von Krusenstierna får dessutom sällskap i Schweiz av klubbkompisen Lisa Risby, som kallats in till damtruppen som ersättare för skadade Karolin Ohlsson. Risby, som tog brons på lång-SM förra helgen, var sexa på medeldistansen på lördagen.

– Jättetråkigt för Karro och synd att hon inte ska vara med, men kul och spännande att få ha Lisa på startlinjen. Jag tror att hon kommer att kunna göra det bra, säger förbundskapten Håkan Carlsson.

Även i U-klasserna blev det SM-medaljer till Dalarna på lördagen. I D20 vann Grycksbos Ella Olsson och Kåres Vilma von Krusenstierna var trea. I H18 gick silvret till Stora Tunas Viktor Svensk.

RESULTAT, SM, MEDELDISTANS

D21: 1) Tove Alexandersson, Stora Tuna, 38.18, 2) Elin Månsson, IFK Göteborg, +2.33, 3) Lina Strand, Göteborg-Majorna OK, +3.12, 4) Lilian Forsgren, OK Tisaren, +4.22, 5) Anna Bachman, IFK Lidingö, +4.24, 6) Lisa Risby, OK Kåre, +4.33.

H21: 1) Gustav Bergman, OK Ravinen, 37.19, 2) Emil Svensk, Stora Tuna OK, +1.03, 3) Isac von Krusenstierna, OK Kåre, +1.59, 4) Max Peter Bejmer, IFK Göteborg, +2.11, 5) Johan Runesson, IFK Lidingö, +2.17, 6) Albin Ridefelt, OK Linné, +2.35.

D20: 1) Ella Olsson, Grycksbo IF, 34.27, 2) Isa Envall, IK Hakarpspojkarna, +0.50, 3) Vilma von Krusenstierna, OK Kåre, +1.39.

H20: 1) Erik Herne, OK Ravinen, 33.06, 2) Axel Granqvist, OK Ravinen, +0.14, 3) Filip Trofast, Bredaryds SOK, +0.49.

D18: 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 30.52, 2) Klara Åkerman Sjöström, Västerås SOK, +1.22, 3) Petrina Costermans, Järla Orientering, +1.38.

H18: 1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 30.06, 2) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, +1.43, 3) Philip Carlsson, Nyköpings OK, +1.58.