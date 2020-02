Ännu ett blåsväder nära stormstyrka på väg in – nu höjs beredskapen: ”Täta avstämningar”

Under lördagseftermiddagen drar ett blåsväder med mycket hårda vindbyar in över länet. Det skriver SMHI, som under morgonen gick ut med en klass 1-varning som gäller hela länet utom Dalafjällen.

Vindbyarna väntas uppnå en styrka på 21-24 sekundmeter – alltså nära stormstyrka.

Senast det blåste i samma styrka föll träd över elledningar och vägar – vilket orsakade stora strömavbrott och trafikstörningar.

Nu höjer elbolaget Dala Energi, återigen, sin beredskap, då blåsten innebär en risk för störningar av en del samhällsfunktioner. Vid det senaste blåsvädret gjorde man likadant.

”Som en följd kommer vi att öka beredskapen under helgen. Både med montörer och driftsidan. Vi jobbar nu med täta avstämningar internt och följer naturligtvis väderprognoserna. Men framförallt försöker vi ligga steget före för att slippa alltför långa strömavbrott”, säger Lars-Erik Löf, teknikchef på Dala Energi, i ett pressmeddelande.