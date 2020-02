Ännu en seger mot ett topplag – Mora på slutspelsplats för första gången sedan oktober: "Fruktansvärt skönt"

Efter en stark start på det nya året vågade Mora IK:s Brendan Ranford redan en och en halv vecka in på 2020 börja prata om att försöka smyga sig mot en slutspelsplats i Hockeyallsvenskan.

Men knappast någon hade väl kunnat gissa att MIK skulle ta sig upp över slutspelsstrecket redan nu, i början av februari.

Men efter 6–4 borta mot Västerås på onsdagen är laget där.

– Vi hade med oss resultaten lite också, men det är fruktansvärt skönt. Nu ligger vi på åttonde plats, säger Moraforwarden Måns Carlsson.

Vad är det egentligen som har hänt?

– Vi har fått igång maskineriet och börjat spela som ett lag på något sätt. Vi har fått upp självförtroendet.

Dessutom har Mora gjort det man absolut inte kunde göra på andra sidan årsskiftet: slå topplagen. Den senaste månaden har laget tagit full pott, 15 poäng, mot seriens fem topplag. MIK har i tur och ordning besegrat Karlskoga, Timrå, Björklöven, Modo och Västerås på sin väg mot slutspelsplatsen.

Och det är bara Södertälje, seriens kanske formstarkaste lag just nu, som har tagit tre poäng mot Mora i år.

Tittar man bara på tabellen ser Moras spelschema betydligt enklare de kommande veckorna, än vad det har varit den senaste tiden. Men så tänker inte Måns Carlsson.

– Vi har ju spelat bra mot de bra lagen på slutet och gått ner oss lite mot de sämre. Vi tar det match för match nu. Vi njuter av den här segern i kväll (onsdag), sen är det bara att börja ladda om för nästa match, säger han.

Och även om spelarna kanske inte sitter och räknar på möjliga tabeller på samma sätt som supportrar och journalister, erkänner Måns Carlsson att det är skönt att i alla fall för tillfället ha lämnat bottenstriden bakom sig och i stället jaga något positivt.

– Det blir väl lite mer harmoni. Det är klart att är stressande att ligga där nere, även om man inte tänker på det hela tiden. Men nu känns det som att vi har kommit ifrån det där lite, den senaste tiden har det känts som att det är närmare uppåt än neråt, säger han.

Segern mot Västerås på onsdagen grundlades när Mora gjorde två mål tidigt i den andra perioden och skaffade sig en 4–1-ledning.

– Sen kom vi väl in i någon bekvämlighetszon. De tog över direkt efter 4–1 och gjorde två snabba mål, det var väl ett par byten där vi inte gjorde jobbet riktigt. Sen är vi nerpressade, men visar ändå styrka som håller undan. Och det är väl en skillnad mot tidigare, när det var som tuffast hade vi släppt in mål där, som vi inte gjorde nu.

I stället kunde just Måns Carlsson utnyttja en spelvändning, ta sig in på VIK-kassen och lyfta in 3–5 bakom Emil Kruse i VIK-målet mitt i hemmalagets press.

– Det var väl inte ett så välförtjänt mål egentligen, men riktigt skönt. Jag hade ett liknande läge i första perioden och tänkte att nu kliver jag in framför målvakten i stället. Och det gick ju bra, säger han.

Västerås lyckades visserligen reducera en gång till, med knappt fem minuter kvar. Men när hemmalaget tog ut målvakten på slutet kunde MIK-backen Isak Pantzare smälla in 4–6 i tom kasse.

Och definitivt skjuta upp Mora över slutspelsstrecket för första gången sedan omgång 14, i slutet av oktober.

