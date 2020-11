Annorlunda Säsongsavslutning för IFK Mora OK

IFK Mora OK:s säsongsavslutning var i år förlagd utomhus vid Hemusgården. Prisutdelningar, orienteringsbanor både till fots och cykel signerade av klubbens sekreterare Per Holm fanns på plats och kunde räkna in 39 medlemmar under 4 eftermiddagstimmar.

Mästarnas Mästare, där 6 bästa resultat av 8 klubbmästerskap räknas, blev för tredje gången Thomas Sparr.

Detta speciella år när ett fåtal tävlingar genomförts har intresset för klubbtävlingar varit stort.

Resultat Mästarnas Mästare: 1.Thomas Sparr H 55 141 poäng. 2.Henrik Jonsson H45 133. 3.Frida Brudin D12 132. 4.Sofie Karlsson-Holmer D16 126. 5.Björn Albinsson H55 121. 6.Gunnel Rask D55 121. 7.KEA H65 116. 8.Olof Eriksson H45 116. 9.Lena Karlsson-Holmer D45 114. 10.Erik Rost H21 114. Resultatlistan innehåller 135 klubbmedlemmar.

Lädeordens hedersdiplom till ledare 2020 gick till Lars Ambrosiusson och Anders Claesson.

Hans Ahlin erhöll ett Miljöpris för att han införde att alla skulle ta med egen mugg /kåsa till ungdomsträningarna och saften efteråt.

För stort arbete med Hitta-Ut, som under året lockat ut nästan 2 000 att leta Checkpoints i Gesunda, Berget, Orsa, Fryksås-Grönklitt, Hemus och centrala Mora, blev Hans Johansson, Ingemar Lind och Anders Claesson premierade.

Läsartext