Anna slutade älska idrotten – och lade av: ”Det var inte värt det”

Anna Wikström, 28, är hemma i Mora för lite jullov när tidningen stämmer träff med henne i Hemus där skidstadion ligger.

– Jag är väldigt stolt över det som de har gjort här, är det första hon säger och syftar på skidskyttevallen som Mora Biathlonklubb nyligen har gjort färdigt.

Hon har så klart åkt några varv runt skidspåren också.

Det är några månader sedan Anna Wikström bestämde sig för att lägga ner elitsatsningen. Som senior lyckades hon bland annat med: fyra totalsegrar i Swecup, två SM-guld i distans och masstart 2017 och ett SM-brons i distans 2015.

Sedan i mars har hon fortsatt att träna i sin hemstad Halden i Norge.

– Efter att jag slutade med skidskytte har det blivit mycket orientering. Halden är en orienteringsort, förklarar hon.

– Jag älskar fortfarande att träna, men inte på elitnivå. Mer för att må bra och känna mig stark. Det har jag känt ända sedan jag lade av. Jag hade en vecka i våras då jag hade mer plugg än träning och jag blev på sånt dåligt humör, så jag märker hur beroende jag är av träning.

I maj tog hon en master i idrottsvetenskap och just nu läser hon kompletterande pedagogik för att kunna bli lärare i antingen idrott eller matematik.

– Du måste upp på absoluta världsnivån för att tjäna pengar på skidskytte. Jag har aldrig tjänat pengar på idrotten, utan då har jag varit tvungen att studera.

Innan jag ens ställt frågan om varför hon valde att lägga av med skidskyttet, eller ja, elitsatsningen, så säger hon:

– Jag har inte kört min sista skidskyttetävling. Jag kommer att fortsätta tävla när det passar och känns bra, men det är ingen elitsatsning.

– Det är en sån otroligt stor skillnad att tävla på nationella tävlingar jämfört med internationella tävlingar. Och jag kände det väldigt tydligt när säsongen drog igång att jag känner mig väldigt färdig med att tävla mot internationellt motstånd. Men drivet att försöka utmana de jag har tävlat mot finns fortfarande kvar. Nu är den svenska säsongen inställd så jag får ingen chans att försöka med det.

LÄS OCKSÅ: Därför väljer Anna Wikström att börsnotera sig: "Utan pengar ingen skidskyttekarriär"

De senaste åren, om vi räknar från 2015, har Anna Wikström alltså hunnit med att först börsnotera sig själv för att få en skjuts på elitsatsningen, framför allt ur ett ekonomiskt perspektiv, sedan skrivit en roman 2019 och nu i år lagt av med skidskyttet.

Jag älskade allt som hade med träning och tävling att göra, men nu älskade jag inte elitidrottslivet längre.

Anna Wikström skrattar till lite lätt först när undertecknad radar upp allting. Sedan utvecklar hon hur det gick med den där börsnoteringen:

– Jag fick inte riktigt in det som jag hade hoppats på, men det gav mig ändå en stabilitet under ett par-tre år. Jag fick möjligheten att åka på flera läger under den här perioden. Just den biten blev lite lidande mot slutet av min karriär.

LÄS ÄVEN: Idrottsprofil från Färnäs skriver om sitt parallella jag i debutromanen: "Den jag skulle ha varit om jag inte hållit på med skidskytte"

Tillbaka till varför hon kom till insikt att just avsluta karriären. Det var ett specifikt ögonblick som ledde till beslutet.

– Det var under en vecka i maj förra året då vi körde banintervaller. Alltså, jag hatar banintervaller, men jag vet att det är bra träning. Jag kände bara "jag hoppas att det här blir mitt sista banintervallpass".

Varför? För att det var jobbigt?

– Ja, och sen kände jag att det inte var värt att träna nånting som jag hatar. Veckan efter blev det ännu tydligare. Vi hade kört årets första kombpass, alltså skytte och skidåkning tillsammans, och jag hade egentligen haft ett bra pass. Jag kände mig stark i åkningen och jag hade skjutit bra. Men sen säger nån efter det här att om en vecka ska vi köra det här passet igen. Och jag bara kände "nej, nej, jag orkar inte köra det här passet igen om en vecka".

– Det här var verkligen en brytpunkt för mig. Jag åkte ett varv efter passet och då tänkte jag att det här skulle bli min sista säsong. För det var en känsla som jag inte var van vid. Det var nåt nytt för mig att inte se fram emot ett hårt pass som jag hade presterat bra på. Jag har alltid älskat det livet jag har levt. Jag älskade allt som hade med träning och tävling att göra, men nu älskade jag inte elitidrottslivet längre.

Anna Wikström var aldrig nöjd under sin karriär, men mot slutet började den känslan att komma.

– Jag vet inte vad det var som kom först. Mitt beslut att lägga av eller känslan av att göra allting rätt. Under alla år som jag har hållit på så har jag aldrig varit nöjd, träningsmässigt. Men det var nåt som jag fick uppleva under mitt sista år. Tidigare så har jag fått dåligt samvete för nåt som jag inte har gjort ordentligt, att jag till exempel missar ett träningspass. Men under sista säsongen så kände jag att "om jag inte tränar idag så är det för att jag inte har fokus till det, så då blir det inte ett kvalitativt pass och därför är det bättre att jag inte gör det".

Varför kom det då – tror du?

– Jag tror att det har varit en lång process som har lett fram till det här beslutet. Dels det ekonomiska, och dels att det har kommit andra saker. Ofta som elitidrottare har man fått frågan om man offrar nånting. Jag har aldrig känt så, utan jag har känt att jag har prioriterat det som är viktigast för mig. Men sen så kom jag till en punkt då jag kände att jag ville prioritera nåt annat.

Vad kände du att du ville prioritera istället?

– Familjen är mycket av det, alltså mina föräldrar och mina syskon. Vi kom till en punkt där familjen planerade semestrar och tänkte att jag inte skulle vara med för att jag skulle träna.

Sen har jag faktiskt ingen aning om vad som händer.

Härnäst blir det fokus på träning, men framför allt studierna. Hon ser fram emot det "nya livet" med spänning.

– Jag blir färdig med min utbildning i juni nästa år och sen har jag faktiskt ingen aning om vad som händer. Då ska jag söka jobb och det är första gången i mitt liv. Jag blir lärare och sen har jag en master i idrottsvetenskap. Vi får se vad jag ska söka för jobb.

– Det är det som är det härliga med det livet jag lever i dag, att jag inte behöver tänka på skidskyttet i första hand. Jag kan göra saker utan att tänka på vad det kan ha för påverkan på mig som skidskytt.

Även om passionen för att utöva sporten på en hög nivå inte längre finns kvar, så finns fortfarande passionen för själva sporten i sig kvar för Anna.

Och hon kan absolut tänka sig ett jobb inom skidskyttet i framtiden.

– Jag hoppas det. Antingen som specialidrottslärare på skidskyttegymnasium. Eller att få forska inom skidskytte. Båda jobben skulle vara en dröm. Jag har kvar ett otroligt stort intresse för skidskytte. Det är det jag brinner mest för.

Fakta/Anna Wikströms skidskyttekarriär

Som senior:

4 totalsegrar i Swecup

2 SM-guld distans och masstart 2017

SM-brons distans 2015

EM Otepää 2015: 8:a stafett, 48:a jakt, 56:a sprint, 58:a distans

Som junior:

JVM: 9:a distans 2012, 22:a sprint 2013

3 JSM-guld, 7 SM-silver och 1 SM-brons

3 totalsegrar i Swecup

Som ungdom:

USM-guld och USM-brons 2008

Det minns hon mest:

– Jag minns mina junior-VM väldigt mycket. Jag hade hyfsat bra resultat och var nia som bäst. Det är veckor jag minns med väldigt stor värme. Det var otroligt häftigt att få uppleva ett JVM på hemmaplan i Torsby.

– Min sista seger minns jag också väldigt tydligt, kanske för att det ligger färskt i minnet. Hela den helgen var helt fantastisk, det var i Idre Fjäll. Det var junior-SM för våra juniorer i klubben. Det gick bra för klubben och vi hade så himla trevligt på kvällarna och just att få uppleva den där klubbkänslan i vad som blev min sista helg var väldigt kul.