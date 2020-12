Anna Bergendahl gör sina läkarstudier i Falun: "En salig blandning av medicin och musik"

Jag har önskat Falun även nästa termin, så jag blir här till våren

Anna Bergendahl är just nu aktuell med sin hit Thelma and Louise och julsingeln “It Never Snows in California”. Samtidigt som Bergendahl gör artistkarriär pluggar hon medicin. Och det i Falun.

– Jag har hört mycket bra saker om Falu lasarett och kände att det var dags att prova en annan ort, så jag sökte och fick komma hit, jag har varit här till och från sedan september, säger hon och tillägger:

– Jag har önskat Falun även nästa termin, så jag blir här till våren.

Som läkarstudent placeras man på olika avdelningar under sin utbildning. Anna Bergendahl har hunnit med ett flertal.

– Just nu är jag på njursektionen, men innan det var jag på neurologen och ortopeden. Innan den här kursen tar slut kommer jag även att ha varit på övre gastro.

För varje ny specialitet som jag kommer i kontakt med så blir jag inspirerad

Bergendahl har inte någon favoritavdelning, än så länge. Hon förklarar:

– När man är placerad någonstans så blir man väldigt intresserad av det man håller på med. Jag tyckte till exempel väldigt mycket om ortopedi när jag fick vara där, och fick även många fina förebilder där, säger hon och fortsätter:

– Nu på njuravdelningen har jag träffat väldigt bra läkare och sköterskor, då blir man liksom inspirerad av det och tänker att det kanske man skulle hålla på med. För varje ny specialitet som jag kommer i kontakt med så blir jag inspirerad.

Att göra karriär som artist och samtidigt plugga inom medicin är något som Anna tänker fortsätta med. Även om hon gjorde ett uppehåll i studierna ett tag för att satsa på musiken.

– Jag vill hålla på med båda, jag kan inte välja bort någon av dem, och jag tror att det kommer gå att kombinera. Jag har gjort det hittills och det innebär väldigt mycket jobb, men det är upp till mig hur mycket jag vill pressa mig själv. Jag kan inte släppa varken musik eller medicin.

Det är en salig blandning av medicin och musik där jag liksom kastas mellan de olika världarna

Anna Bergendahl berättar om sin tid i Falun. Dagar fyllda med studier och låtskrivande.

– Efter några timmar på sjukhuset går jag hem och pluggar, svara på mail, gör intervjuer och förbereder för något tv-program. Jag kanske skriver en text till en låt. Det är en salig blandning av medicin och musik där jag liksom kastas mellan de olika världarna.

Med dagar fyllda av studier och artistkarriär får Anna Bergendahl inte mycket tid över att upptäcka Falun.

– Nej, jag skäms nästan lite över det, för det är mest sjukhuset och datorn som jag ser. Nu ska man ju inte vara ute bland folk heller, men jag har hunnit med en del promenader i alla fall, säger hon och berättar om en längtan efter snö.

– Jag längtar till snön kommer, då skulle jag vilja åka skidor. Men rent generellt jobbar jag väldigt mycket och har inte så mycket fritid. Men jag hoppas verkligen på att kunna åka lite skidor här i vinter. Om det kommer någon snö.

En sak är säker när det gäller Anna Bergendahl och Falun.

– Jag har sett väldigt mycket av sjukhuset, och jag älskar verkligen Falu lasarett, det är så himla fina människor som jobbar där, och det finns många förebilder för mig där. Jag trivs jättebra.

Fakta Anna Bergendahl:

Ålder. fyllde 29 i fredags.

Bor. Stockholm

Blev känd genom sin medverkan i Idol 2008 där hon kom på femte plats.

Hon vann sedan Melodifestivalen 2010 med låten "This Is My Life"

Aktuell med låten "Thelma and Louise" och julsingeln “It Never Snows in California”.