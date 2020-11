Anita är läraren som blev mjölkbonde och LRF-ordförande i Dalarna: ”Man tror alltid att det här året blir det perfekt”

– Säger man att man ”spelar” i Orsa är det underförstått att man spelar fiol.

Frågan gällde fritidsintressen utanför jobbet och visst spelar hon fiol i Orsa spelmanslag. På vintern blir det gärna skidor.

Anita Boman Daniels har cyklat till gården och lånar ut blå plasttossor som skydd för skorna. Regnet har skapat lervälling på gårdsplanen. Snart väntar ett arbetspass med plogen.

– Man tror alltid att det här året blir det perfekt, säger hon om livet som lantbrukare.

– Man följer verkligen årstiderna.

Anita konstaterar att hon nu har bott längre i Dalarna än i Värmland. Rötterna finns i Karlstad.

– Jag var en hästtjej. Jag har aldrig gjort nåt annat än det här, egentligen.

Som ung jobbade hon på flera lantgårdar i landet med både mjölkkor, grisar,

traktorkörning och växtodling. Det blev även ett år som volontär i Nicaragua, på ett utbildningscentrum med jordbruksinriktning.

Stora Skedvi är lantbrukscentrum i Dalarna

Hon utbildade sig till lantmästare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i skånska Alnarp. 1980 gick hon en driftledarkurs på Lantbruksskolan i Rättvik där hon sen blev lärare med fokus på växtodling.

– Det var en rolig tid.

Maken Kent var IT-tekniker på Rättviks kommun och hade erfarenhet av lantbruk precis som Anita. De började leta efter en egen gård i Dalarna.

2001 köpte paret den gamla jordbruksfastigheten i Orsa och lämnade Rättvik. – Grundfastigheten är gammal men ladugården var nybyggd sedan några år när vi köpte gården.

Paret fick 90 mjölkkor på köpet. En av lokaltidningarna kom på besök hos inflyttarna och Anita minns hur överraskade de blev av att sen få se sig själva på löpsedeln nere i byns lanthandel.

Mjölkpriset närmade sig 2,50 litern då, minns hon.

2004 köpte paret lanthandeln, som gått omkull. I dag driver delar av familjen mejeri här.

Och nyss tog en av sönerna över gården.

– Det är ett generationsskifte. Det är jätteroligt att barnen vill fortsätta.

Generationsskiften syns på fler håll i Dalarna, berättar hon, känslan är att fler unga väljer lantbruk utan att själva ha vuxit upp på lantgård. Hon konstaterar samtidigt att de yngre generationerna ställer högre krav på arbetsmiljön.

På de knappt 20 år som gått har hon också sett hur det småskaliga jordbruket delvis fått ge vika för det mer storskaliga.

– Då var det 50 kor i snitt, nu har man cirka 90. Lönsamheten är inte speciellt hög och verksamheterna rationaliseras. Ja, storleksrationaliseringen fortgår som i mycket annan verksamhet, men fortfarande finns mindre jordbruk kvar, kan man nischa sig med till exempel förädling som mathantverk är det en möjlighet.

För två år sedan valdes Anita Boman Daniels till ordförande för LRF Dalarna, med drygt 5000 medlemmar – 5434, varav 4860 är företagsmedlemmar.

– Stora Skedvi är lantbrukscentrum i Dalarna.

Sen kommer Siljansbygden.

Det måste bli konkurrenskraftigt att driva lantbruk

Hon hänvisar till regeringens Livsmedelsstrategi som vill att svensk livsmedelsproduktion ska öka till 2030.

– Vi måste producera mer mat. Det måste bli konkurrenskraftigt att driva lantbruk.

I Dalarna har LRF också många skogsmedlemmar.

– Det pågår en viktig diskussion nu om att skydda skog i Sverige. Vi ska skydda en del områden som är skyddsvärda, men om skog tas undan för skogsbrukare så måste man få ersättning.

I klimatfrågan, säger hon, binder skogen mycket koldioxid.

– Av restprodukterna från skogen kan vi göra biogas.

Och äganderätten måste försvaras, konstaterar hon.

– Det handlar inte om att begränsa allemansrätten men när någon ordnar kommersiell verksamhet på marken utan överenskommelse är det inte OK. Nu börjar också mountainbike bli problem, skoteråkning både på åkermark och i ungskog är ett annat.

För lantbrukarnas räkning tycker Boman Daniels också att kontakterna med myndigheterna borde förenklas, frågan drivs även av LRF på riksplanet.

– Har man mjölkkor så ska man svara på cirka 350 frågor, då har man täckt in all den lagstiftning vi lyder under, djurskydd, miljö, arbetsmiljö med mera. Vi har 25 myndigheter att förhålla oss till.

– Det är överbyråkratiskt. Myndighetsutövning är en stor del av LRF:s arbete, vi vill att den ska bli enklare och smidigare. I Dalarna har vi en bra dialog med länsstyrelsen.

LRF i Dalarna och Gävleborg har en gemensam omsorgsgrupp som kan ge stöd och rådgivning i olika frågor. Hit kan även medlemmar som känner oro för att få kritik för att de jobbar med djurhållning vända sig, berättar Boman Daniels.

– De kan gå in och stötta.

LRF Dalarna har 28 lokalavdelningar. Som lantbrukare känner man till varandra på orten och träffas i sin lokalförening.

Detta är något jag brinner för själv och det har nog mycket att göra med min bakgrund som volontär.

– Det här är en viktig grej. I Orsa träffas vi en gång i månaden. Kommunala frågor lyfts och det brukar komma in många synpunkter.

De fysiska träffarna har dock sedan en tid fått maka på sig, på grund av pandemin. Anita Boman Daniels har de senaste dagarna haft flera digitala LRF-möten och konstaterar att när årsmötessängen drar igång igen efter nyåret, kommer även den att skötas digitalt.

LRF jobbar även med integration via projektet Nya Nätverk.

– Detta är något jag brinner för själv och det har nog mycket att göra med min bakgrund som volontär. Att vi medborgare måste hjälpa till med integrationen och att jag som arbetsgivare också måste försöka bidra när politikerna ger oss förutsättningar.

– Vi har själva varit kontaktfamilj flera gånger och vi har haft pojkar från Eritrea, Ryssland och Senegal som praktikanter och även jobbat hos oss. Jag tycker själv att det är spännande att prata om andra kulturer och lära känna folk som har annan bakgrund och att det är värt det besväret som ibland språksvårigheter kan utgöra.

LRF:s regionkontor delas med Gävleborg. Boman Daniels trivs på ordförandeposten och sitter gärna kvar ett tag till. Hon säger att det finns goda möjligheter att lyfta dalaaktuella frågor på den stora LRF-kongressen.

– Det går att påverka. Ja, det är klart att det här är ett framtidsjobb!