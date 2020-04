Ania fixar corona-kartan som visar lokala riskområden – "Den ska ge en mer rättvis bild av spridningen"

Just nu skapas en digital karta som ska ge en bild av corona-smittans riskområden i hela Sverige. På sajten covidmap.se och i appen Wecare som är under uppbyggnad är det meningen att befolkningen anonymt ska gå in och lämna rapporter om sin hälsa.

Med hjälp av rapporterna och myndigheters fakta skapas sedan en riskkarta som talar om var det finns sjuka, tillfrisknade och friska människor, vilka som har bekräftad corona och vilka som med största sannolikhet har sjukdomen.

– Den ska ge en mer rättvis bild av spridningen, förklarar Borlängebon Ania Johansson som är en av cirka tolv personer i projektet och som även har jobb på tidningens ledarredaktion.

Väl utbyggd ska kartan kunna visa både säkra områden och riskområden.

– Vår riskkarta ska bygga en mer exakt bild av pandemin och hjälpa vår familj, våra vänner och utsatta grupper att hålla sig säkra genom att undvika områden med hög risk, menar Ania Johansson som är designer i projektet.

För att kartan ska fungera behövs befolkningens engagemang. Ania uppmanar alla att rapportera till kartan dagligen, både som frisk och sjuk, för en så trovärdig och rättvis bild av smittoläget som möjligt. När man rapporterar får man göra samma självtest som sjukvårdsguiden 1177 har.

– Bedömningen av hälsoläget utgår också från kontaktrisk och miljörisk, alltså en bedömning om man kan ha haft kontakt med smittade människor eller varit i områden med hög smitta. Detta gör appen unik och väldigt trovärdig. Ju mer data vi får in, desto mer kommer detta att ge, berättar Ania Johansson.

Projektet startade förra helgen på Hack the crisis, ett hackathon som är ett evenemang för bland annat programmerare som fokuserar på att lösa olika problem, på uppdrag av bland annat regeringen.

Alla vill rädda liv och vi gör det tillsammans

I gruppen som skapar kartan finns även till exempel professorer, utvecklare, en gdpr-expert, forskare och tekniker. Allt jobb sker digitalt.

– Det är så häftigt att se vad man kan göra tillsammans. Det är sådan energi. Jag har aldrig träffat människorna som jag jobbar med, men alla vill rädda liv och vi gör det tillsammans.

– Alla jobbar ideellt och man är så stressad, man vill få ut det här nu. Vi ska jobba så mycket vi bara kan de kommande två veckorna så får vi se hur långt vi kommer, berättar Ania Johansson.