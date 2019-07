Andreas från Säter cyklade till Paris för att samla in pengar till Barncancerfonden

– Projektet går ut på att samla in pengar till Barncancerfonden. Sedan är det som grädde på moset att vi får åka till Paris som avslutning och visa upp oss och få lite uppmärksamhet, säger Andreas Hjulström.

Projektet startades 2002 av personer med anknytning till det danska juiceföretaget Rynkeby. Idag finns det i alla nordiska länder och i Tyskland. Totalt 2 200 cyklister deltog i årets lopp. Från Sverige deltog 16 lag med sammanlagt runt 600 personer – varav ett lag bestående av 32 personer var från Dalarna.

Den som vill delta i projektet måste ansöka om att vara med. Andreas Hjulström ansökte efter att ha hört om det av en bekant som deltog året innan.

– Jag tänkte att det kunde vara kul att få cykla till Paris. Plus att man får samla in pengar till Barncancerfonden, det gör det ju bara bättre.

– Jag har barn själv, och det är alldeles för mycket cancerfall av den sorten. Eller av alla sorter egentligen, men det är allra värst när små barn får cancer, säger han.

Förra året samlade lagen från Sverige in 35 miljoner kronor. Utöver att företag kan gå in som sponsorer och synas på kläderna som åkarna cyklar i kan pengar samlas in på många olika sätt. Insamlingen påbörjas långt innan själva loppet går av stapeln.

– Det är bara att vara kreativ. Man träffas med laget och brainstormar idéer. Alla sätt är väl inte godkända men de allra flesta är.

Ett sätt Andreas Hjulström och hans lag samlade in pengar på var att låta nära och kära vara milsponsorer. Det innebar att nära och kära kunde betala en viss mängd pengar per tränad mil under förberedelserna inför loppet. Ett annat sätt de samlade in pengar var genom en välgörenhetsmatch mot Leksands damlag.

– Det var roligt. Vi försökte få ihop lite kändisar, så Tomas Jonsson, Christer Abris, Magnus "Sigge" Svensson och andra gamla leksingar var med.

Själva cyklingen påbörjades klockan åtta varje morgon i en veckas tid. Sträckan som skulle cyklas på en dag rörde sig från 16–23 mil. Men alla cyklister cyklade inte samma sträcka.

– Alla lag åker olika vägar. Det skulle inte fungera om det kom 600 cyklister på samma väg.

Andreas Hjulström själv är van cyklist, men det behöver man inte vara när man ansöker till projektet. Det viktiga är viljan att samla in pengar.

– Man kan bara man har viljan. Du kan ju vara bra cyklist men dålig säljare, och det är ingen bra kombination. Då är det lättare att träna upp själva cyklingen.

Ansökningsperioden till nästa års upplaga av Team Rynkeby pågår till början av september. Ungefär då kommer årets deltagare även att få veta hur mycket som samlades in av de svenska deltagarna.

– Vi får se, men jag tror att vi har slagit Sverigerekordet från förra året på 35 miljoner kronor. Det blir roligt att se, säger Andreas Hjulström.