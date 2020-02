Anders och Per från Falun försvarar brottsmisstänkta – bland toppadvokaterna som tjänar mest: "Man engagerar sig mycket känslomässigt"

Per Borgblad suckar. Anders Ericsson ler. De har fått samma fråga så många gånger att det blir på gränsen till ett skämt att få den igen.

"Hur står man ut med att försvara misstänkta våldtäktsmän och mördare, är det inte jobbigt".

Anders svarar som han säkert gjort dussintals gånger:

– Vi försvarar aldrig den gärning som personen är misstänkt för. Vi är en kontrollfunktion, vi försvarar rättsstaten.

Anders Ericsson och Per Borgblad arbetar båda vid advokatfirman Glimsteds, idag tillhör duon landets topp 25 mest avlönade offentliga försvarare, uppe bland namn som Tomas Bodström och Björn Hurtig.

Alla utom tre försvarare kommer från de tre storstadsområdena enligt tidskriften Dagens Juridik som har tagit fram datan för 2018-2019. Falun sticker ut.

Vi sitter inne på Glimstedts, ett kontorslandskap med stora ytor, blanka golvytor och en anmärkningsvärd tystnad. Per Borgblad är för dagen i Stockholm och finns med på telefon.

– Det svåraste däremot är när man har en personlig övertygelse att klienten är oskyldig men döms till ett långt fängelsestraff där man inte begriper motiveringen, säger Per och blir allvarlig.

De brinner båda för sitt jobb. För Anders, som förvisso sett många avsnitt av Lagens änglar, var det aldrig självklart att bli brottmålsadvokat. Tvärtom. Han hade siktet inställt på att ta hand om konkurser.

– Men när jag började jobba med Per var det så kul och jag passade bra för brottmål.

Det gjorde han onekligen.

Hösten år 2000. Anders var 26 år och nyexaminerad från juridiklinjen.

– Anders och jag gjorde vår egen utredning som slog sönder åklagarens bevisning. Den mordåtalade riskerade livstid. Vi satt i polishuset i Ludvika, förhandlingen började sju-åtta på kvällen och vid tiotiden så försätts den misstänkte på fri fot. Efter fem dagar så var det över, minns Per, som blev Anders mentor.

Det var en pangstart på karriären för Anders.

Sedan dess har han försvarat bland annat Lars Ferm (tidigare Lars-Inge Svartenbrandt) och haft många uppmärksammade fall, senast i våras var han försvarare åt en man i Boda kyrkby som stod mordåtalad för att ha skjutit sin granne med ett jaktgevär.

Självförsvar hävdade mannen, vilket blev omskrivet även i riksmedia. Mannen blev frikänd för mord men dömdes för grovt vållande till annans död.

För att hamna bland landets topp som avlönade brottmålsadvokater handlar det om att vara efterfrågad, men även effektiv.

– Vi har en modell, vi försöker koppla in flera runt omkring och fokusera på försvarsarbetet. Både jag och Per fokuserar bara på brott. Vi jobbar effektivt. Där andra advokater tar betalt för 70-75 procent av sin arbetstid så ligger vi på 90, säger Per.

– Men man får inte tillräckligt med jobb av turordningslistan, självklart är vi efterfrågade, säger Anders.

Han har fem-sex gånger nominerats till Årets advokat i Sverige av branschtidskriften Legally yours. Per, som startade redan 1984, är en av de mest anlitade advokaterna i Dalarna med hundratals mål, och tar också mycket jobb utanför länet.

Ibland blir arbetet extra tungt, speciellt när de ofta är de enda som de häktade kan träffa från utsidan av häktet.

– Man engagerar sig mycket känslomässigt, men det tycker jag man ska göra också. Vissa klienter har ett levnadsöde man tar med sig hem från jobbet, så det kan vara jobbigt, säger Per.

– De som sitter häktade är isolerade från omvärlden. De sitter i ett sju kvadratmeter stort rum med ett skrivbord och tv, om ens det. De kommer ut en sväng på morgon på en liten tårtbitsyta. Det är en enorm press och ovisshet för dem med långa häktningstider, säger Anders.

Det är den mörkaste delen av arbetet, där även det värsta kan hända.

– Det har hänt att klienter har tagit livet av sig, säger Per, som är snabb att tillägga att han tycker Faluns häktningspersonal är väldigt bra.

– Det är systemet det är fel på, att vi har så långa häktningstider, menar han.

Får ni någonsin en hotfull situation med klienten?

– Det har hittills aldrig hänt. Vi har en rak kommunikation med våra klienter. Partners och föräldrar kan ligga på för att få reda på information, det kan vara frustrerande, men vi får inte säga någonting för att skydda utredningen.

Men från allmänheten?

– Jag upplever inte mycket hot alls, jag tror att åklagare är betydligt mer utsatta, säger Anders.

Båda två ger ett intryck av att ha genuint roligt, och verkar inte tillnärmelsevis trötta på sitt jobb. Per anser att arbetet är fortsatt intressant efter alla år. Anders håller med.

– Hantverket är roligt, hur man förbereder förhör och pläderingar i rättssalen.

– Ja, spelet i vittnesförhören, särskilt korsförhör när man inte tror på vittnet. Hur man ställer frågorna är en hel vetenskap. Det händer att man kan avslöja en lögn, säger Per.

De båda menar att just förhörstekniken kan avgöra ett fall.

– När man väl kommer till rätten kan det göra stor skillnad, det är där man kan påverka, säger Anders.

Och enligt Anders är skillnaderna mellan verklighet och tv-serie inte så stora som man kan tro.

– Det är dragit till sin spets i tv, men det är spännande även i en svensk rättssal.

För de båda stjärnadvokaterna lär det hinna bli många fler sådana ögonblick i karriären.