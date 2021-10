Anders Norin: Ny lokal krönikör – ”jag är hemma”

Ett möte under läktaren i gamla slitna Mora ishall för mer än 40 år sedan. Det blev starten på min journalistiska bana. Första alstret jag fick publicerat i Mora Tidning var ett kortreferat från en juniormatch mellan Mora och Brynäs. Jag var 13 år, men minns lyckan som det var i går.

Jag brukar ofta tänka på att olika tillfälligheter fått en avgörande betydelse för mitt liv. Vad hade hänt om jag inte mött den personen där och då? Hur hade mitt liv sett ut då? Vad hade jag jobbat med? Var hade jag bott? Hade jag haft någon familj?

Säkerligen har ni läsare liknande upplevelser.

Den där dagen för över 40 år sedan fanns jag tillsammans med min pappa (Nisse) under läktaren bakom spelarbåsen i Mora ishall, eller Smidjegrav om ni så vill. Ishallen var under många år mitt andra hem, och jag tillbringade mängder av timmar med att kika på träningar och matcher. Protokollförare i sekretariatet var också en syssla jag hade tidigt.

I ishallens katakomber stötte vi alla fall på Lars-Erik Klockar, redaktör på Mora Tidning. Min pappa frågade varför inte MT skrev något om juniorlagets matcher. Lasse förklarade att man inte hade möjligheten att göra detta, men hasplade ur sig i samma mening att ”Anders kanske kan skriva om juniormatcherna?”

Jag älskade att skriva berättelser i skolan. Mina berättelser var oftast flera sidor längre än mina skolkamraters. Fantasin flödade och blyertspennan for med iver över raderna i skrivboken, men att skriva ett hockeyreferat, som skulle läsas av många i en tidning, var ju något helt annat.

Men hur som helst kom det ett ja ur min mun. Jag vet än idag inte hur jag vågade, men någonstans måste chansen att förverkliga journalistdrömmarna ha blivit avgörande för den blyge 13-åringen som inte gärna ville synas och ta plats.

De första matchreferaten skrev jag ner för hand i ett A4-block. Sedan tog jag papperet, sprang ner till MT-kontoret på Kyrkogatan och slängde in mitt alster i brevlådan. Lasse ville egentligen att jag skulle skriva ner mitt referat på skrivmaskin, men jag var för blyg att kliva in på redaktionen och göra detta. Någon skrivmaskin fanns inte heller i hemmet. Vilket arvode jag inledningsvis fick kommer jag inte ihåg, men jag vet att det ökade den dagen när jag väl tordes gå in på redaktionen och använda en skrivmaskin.

Jag har Lasse Klockar att tacka för mycket. Han gav mig chansen att börja skriva för Mora Tidning, förverkliga mina journalistdrömmar, och ägnade timmar med att visa mig hur en artikel bör skrivas. Sommarvikariat och jobb som extra söndagsresurs på sporten fixade han också, och dessutom hjälpte han mig att komma ifrån en påtvingad bana som färghandlare efter gymnasiet.

Ingemar Karlberg, i grunden svensklärare innan han blev sportjournalist på MT, ställde höga krav på mitt skrivande och det var roliga, utvecklande och lärorika stunder, där vi tillsammans gick igenom texter som jag skrivit. Jag höll inte alltid med om hans förslag till ändringar, men någonstans visste jag ändå att han hade rätt. För en publicerad text ska naturligtvis vara så korrekt som det bara går.

Det var alltid Ingemars.

Nisse Schmidt är en annan MT-profil jag vill passa på att framhålla när chansen finns. Nisse fick mig att våga kliva fram och ställa tuffa frågor, bryta nya banor, och skriva om ett ämne som kanske från början inte kändes så bekvämt för en ung förmåga. Ovärderligt förstås.

Livet som journalist fick mig att lämna Mora redan 1987, 21 år gammal. Efter en kortare sejour på Borlänge Tidning blev det många år på Falu kuriren som sportjournalist, travskribent, sportchef och granskande kommunreporter. För fem år sedan tog jag chansen att testa på något nytt i mitt arbetsliv och blev kommunikatör, mediaenheten, på Falu kommun.

Men trots de många åren på bortaplan är Mora fortsatt hemmaplan. Det är här pappa finns, det är här jag tar plats i Smidjegrav för att följa Mora IK:s framfart i Hockeysverige.

Nu har jag fått chansen att vara med och fylla spalterna i ”tomsäcken” (gammalt kärleksfullt namn på MT), och det är med både glädje och stolthet som jag tar mig an den uppgiften.

Jag är hemma!

Anders Norin