Anders K Gustafsson: Total slakt av kulturen i Leksand – snart bara hockeyn kvar

Leksand brukar, tillsammans med övriga Siljansbygden, betraktas lite som kulturens vagga i Dalarna. Det är i alla fall självbilden. Hembygdsrörelsen har varit stark, konsten och musiken likaså.

Därför blir jag nästan kallsvettig när jag läser de förslag som nu presenteras för att komma tillrätta med kommunens dåliga ekonomi. Det enda positiva som jag kan komma på är att kommunen inte försöker mörka att sparpaketet kommer att få förödande konsekvenser för kultur och bildning. Jämför man till exempel med Ludvika kommun så har de helst talat tyst om neddragningarna där – exempelvis på Dan Andersson-veckan, Maskinhuset och Sädesmagasinet.

Leksand, som tillsammans med Rättvik för övrigt har Dalarnas lägsta kommunalskatt, planerar en slakt av både kultursektorn och stödet till de ideella föreningarna som jag aldrig tidigare har skådat. Två av totalt elva miljoner ska kapas.

Museet, arkivet och biblioteket drabbas alla, så till den grad att ansvariga inte tror sig kunna uppfylla kraven i museilagen när det gäller förvaltning och tillgänglighet.

Annars skär det extra mycket i hjärtat när det gäller de ideella föreningarna och folkbildningen, som kommer att drabbas hårt.

När det gäller föreningslivet så får man mycket för pengarna, det konstateras även i kommunens egna utredning. Just tack vare de ideella krafter som oftast dragit det största lasset har verksamheter av vitt skilda slag kunnat leva vidare. Kommunala pengar blir ofta det som gör att många orkar köra på och det som skapar de extra marginaler som gör det möjligt.

Under sommaren har besökarna kunnat ta del av en utställning på Leksands kulturhus där besöksnäringen och dess symbiotiska förhållande med kulturliv och -utövare beskrivits. Kulturen är alltså en viktig del av turismen i Leksand. Men det är inte det mest väsentliga. Mest av allt handlar det om vilket samhälle Leksandsborna själva ska leva i.

Under åren har Leksands kommun pumpat in ofantliga summor i hockeylaget Leksands IF, detta genom direkt stöd eller exempelvis att betala svindyra istider.

Ja, man har stundtals slagit knut på sig själva för att hitta, mer eller mindre lagliga, sätt att stötta klubben. Hockeyn, den heliga hockeyn.

Tänk om engagemanget varit lika stort för kulturen. Nu riskerar Leksands kommun alienera alla de som inte har hockey som sitt största intresse.