Anders K Gustafsson: Jag tycker synd om de unga som växer upp utan musik i Falun

Sexton av Faluns aktiva musiker skrev nyligen en skarp debattartikel där de kritiserar kommunens passivitet och regionens nedläggning av replokalshuset Valhall. Jag kan bara hålla med. Det ligger en våt filt över Faluns musikscen för närvarande.

När jag flyttade till Falun som sjuttonåring drogs jag snabbt in i ett sjudande lokalt musikliv. I min tidigare hemstad Söderhamn fanns just ingenting av den varan, man fick åka till Bollnäs. Falun kändes som en kokande kulturkittel i jämförelse. Ett smörgåsbord av punk, synth, grindcore, folkmusik – you name it. Här började jag spela i mitt första band, var med och startade kulturförening, arrangerade spelningar och mer eller mindre obskyra filmkvällar. Ungdomar arrangerade utan inblandning av vuxna, vilket (oftast) fungerade alldeles utmärkt.

Det fanns band överallt, konserter arrangerades flera gånger i månaden på Valhalla och krogar, replokaler fanns bland annat på Varpgården och den nu igenbommade flickskolan som kallats Valhall. Till och med på Grycksbokrogen fanns en livaktig livescen. Falu folkmusik festival var en självklar höjdpunkt under sommaren, med relevans långt bortom folkmusikvärlden.

Som nöjesredaktör på tidningen under åren 2003-2015 kunde jag sedan följa musiklivet från sidlinjen. Det fanns mycket att skriva om. Givetvis var det kul att se små band och artister växa och bli stora, som Sabaton och The Tallest Man on Earth. Men lika viktig var den myllrande undervegetation av hängivna eldsjälar som aldrig ens hade ambitionen att slå stort. Men som ändå spelade och fixade så att andra fick chansen. Studieförbund och offentlighet backade upp på ett föredömligt sätt.

Sedan påbörjades nedmonteringen.

Konsertlokalen Valhalla, Valla i folkmun, rykte först, där Ungdomens hus och ett antal musik- och kulturföreningar under decennier hållit till. Band som kom dit för att spela berömde ofta lokalen som en av de bästa i landet. De hade rätt, den var lagom stor och med en lagom ruffig känsla. Till slut tog det bristande underhållet ut sin rätt och det blev ”för dyrt” att fixa bland annat elsystemet. Så lämpligt. Kommunen sålde huset till dåvarande Landstinget 2010. Regionen kunde ersätta den olönsamma kulturverksamheten med kontor. Samma öde som nu grannhuset nu går till mötes.

På Arenan fanns både replokaler och en förstklassig konsertlokalett välkammat alternativ till gör-det-själv-verksamheten på Valla. Länge fanns båda verksamheterna parallellt och de kompletterade varandra på ett bra sätt. När Valla lades ner hänvisades Ungdomens hus-föreningen till Arenan. Somliga menar att kommunen pressade föreningen att säga upp hyresrätten.

Hur det än var med den saken så upprätthöll Falu kommun via Arenan en anständig musikverksamhet under en tid. Den publika verksamheten har efter flytten till Kulturhuset tio14 handlat om jättearrangemang som Granny goes street och Åfesten. Ändå finns förutsättningar för småskalig konsertverksamhet i lokalerna.

Nu låter jag som en trött nostalgisk gubbe som tycker att allt var bättre förr. Visst är nostalgi är härligt, men bör inte vara ledstjärnan för framtida utveckling. Men är det så konstigt att man drömmer sig tillbaka när det faktiskt var bättre förr? Falun av idag är en öken när det gäller livemusik och villkoren för lokala, oetablerade band är usla. Det finns knappt några spelställen och snart inga replokaler. Och finns det ingen infrastruktur med utrustade replokaler så blir det bara barn i välbärgade familjer som har råd att spela i band.

En konsekvens har blivit att det knappt heller finns några små arrangörer i Falun. Det finns undantag, som Gruvpunx, men hur många fler? Fan vet. Jag tycker synd om de unga som växer upp i Falun idag. Finns det ingen naturlig och levande livescen så blir det inte heller en naturlig del av livet att gå på konsert. Och går man aldrig på en lokalt ordnad konsert så är steget väldigt långt till att arrangera en själv. Ond cirkel.

Kings Arms, nuvarande Dublin stod väl för den senaste rockscenen i centrum? När den bommade igen 2015 har inte mycket hänt, trots opinionsbildning och upprop. Jag skrev själv ”rädda livemusiken” om det då.

Allt prat om exportframgångar och kreativa näringar i all ära, men kulturen bör inte nödvändigtvis värderas i kommersiella framgångar. Jag förstår att de musiker som skrivit debattartikeln fokuserar på detta, eftersom det är ett språk politiker förstår – de gillar både entreprenörer och att ”sätta kommunen på kartan”. På ett plan är detta helt irrelevant. Kulturen har ett värde i sig själv och huvudsaken borde vara bättre möjligheter för faluborna att skapa ett meningsfullt liv.

Mitt eget första möte med Falun var omvälvande just på grund av musikscenen och detta bär jag med mig livet ut. Jag hoppas att Falu kommuns politiker fattar hur viktigt sådant är.