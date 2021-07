Anders Geidemark följer strömmen

I fotovärlden är Anders Geidemark ett välkänt namn. Utöver porträtterandet leder han fotoresor världen över, arrangerar workshops och håller föredrag. Han är redaktör för den svenska utgåvan av tidskriften Natur&Foto och drev i flera år ett galleri för naturfoto i Hallstahammars kulturhus.

För ett drygt år sedan vände sig Kanalbolaget, som ägs av de kommuner genom vilka den 11 mil långa Strömsholms kanal löper, till Anders Geidemark med en fråga. Var han möjligtvis intresserad av att dokumentera omgivningarna intill kanalen med sin kamera?

– Det var jag, men jag erbjöd mig också att skriva boken.

Sagt och gjort, här om veckan kom den 2,5 kilo tunga boken från tryckeriet. Anders, som fick fria händer, har i ett års tid dokumenterat omgivningarna intill strömmen. Boken har han lagt upp som en resa från norr till söder – från barrskogar och mossar i södra Dalarna ner till ljusa lövskogar, fornlämningar och mattor av vitsippor i Västerås.

– Det är den här blå ådran som löper som ett pärlband med sina gruvor och hyttor hela transportvägen ner till Mälaren. Vi är ju bruksfolk här, utan järnet hade vi inte funnits till, skrattar Anders.

Strömsholms kanal byggdes under slutet av 1700-talet just för att kunna frakta järn ner till Mälaren och vidare ut i värden. Där forsen brusar har samhällen vuxit fram och Anders, som är uppväxt och bosatt i Hallstahammar, känner väl till kanalens historia. Ändå gjorde han nya upptäckter under arbetets gång – som den häpnadsväckande anekdoten om änkan Tersmeden som tog ett lån från Stockholms stad och kanske var skäl till att kanalen alls blev till.

– Hon är en av de vi verkligen ska tacka, hon var också den enda kvinna som var inblandad i kanalens tillblivande. Annars var det bara gubbar i höga hattar, berättar Anders Geidemark.

Boken är full av spännande lokalhistoria, varvat med tips om vandringsleder, cykelvägar, urskogar och utflyktsmål. Ändå råder ingen tvekan om att huvudrollsinnehavare i den kolossalt stora och kvadratiska boken är Anders Geidemarks fotografier.

– Jag ville fånga mer än bara båtar och vatten.

Anders har varit uppe tidiga mornar och sena kvällar för att vänta in det perfekta ljuset och fågelskådarintresset skiner igenom när han lyckas fånga en sällsynt lappuggla eller kungsfiskare med objektivet. Men en sak var svårare att dokumentera, folklivet. Därför har en minimal del av bilderna fått plockas från hans egna arkiv – som midsommarfirandet vid Skantzen.

Boken heter "Strömsholms kanal – en upplevelse från Dalaskog till Mälardal" och är utgiven på egna förlaget INNBLáSTUR Naturfoto.