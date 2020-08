Anders Björkman föll för gångsporten – nu vill han att fler ska gå:”Tjusningen är kombinationen av uthållighet och teknik”

Under sommaren har Anders Björkman lärt ut gång i Rättvik. För de flesta är gång en naturlig del av vardagen men att tävla i sporten är långt ifrån vanligt. Under sent 60-tal hade det svenska gångförbundet en riksinstruktör som hette Axel Turesson som reste land och rike för att sprida sporten.

– Jag var bara 13 år när Turesson kom till min skola. Det var hösten i femman på Bergvallaskolan i Borensberg. Jag blev väl omhändertagen i början som gjorde att jag blev upptagen i en gemenskap som stärkte tron på mig själv.

Nu vill Anders Björkman föra vidare sitt livslånga intresse till fler. Under kvällens träning vid Siljans strand är det fokus på att få till gångstilen och Björkman ger tips till sina adepter.

– Det är sju tekniker som vi använder för att få med höften. Det är den som är drivmedlet i den här sporten. Man ska gå som på en linje.

Ofta får Anders Björkman frågan om varför han håller på med gång och inte springer istället.

– Det är precis som med skidåkning och simning, det finns olika tekniker. Som vilken gren som helst. Trav och galopp när det gäller hästsport. Tjusningen är kombinationen av uthållighet och teknik precis som längdskidåkning.

En av deltagarna under kvällens träning är Kristina Hanses. Hon har ett förflutet som friidrottare och dansare men har senaste tiden haft problem med skador. Något som fick henne att testa på gångträningen som enligt tränare Björkman är bra mycket mer skonsam för kroppen än löpning.

– Jag har tidigare haft problem med skador så det kändes bra att testa en kurs i att gå. Man känner sig ganska konstig när man gör dessa övningar. Jag skulle inte våga gå så här på en promenad.

Spännande att prova på nya rörelsesätt

Trots att Kristina Hanses verkar tycka att det är lite pinsamt med övningar medger hon att det verkligen är roligt att lära sig något nytt.

– Jag tycker det är spännande att prova på nya rörelsesätt. Annars har jag jobbat mycket med kroppen genom dans och sjukgymnastik. Försöker komma på vad som är bra rörelser för kroppen och hur man kan läka. Gång är dessutom en udda sport vilket är kul. Det känns som man spänner benen och går med raka ben. Sen blir man ju lite fnissig också.

En annan som får värdefulla gångtips av tränare Björkman är Kajsa Jonsson, hon har rötterna i Tärnaby och gillar under vintern åka längdskidor.

– Det känns roligt att ha något alla årstider och belastningen känns skonsammare än löpning. Lite som ett komplement till fjällvandring bortsett från att du inte har någon ryggsäck.

Under passet får deltagarna en rad olika balansövningar som inte är helt lätta enligt Jonsson.

– Jag litar inte riktigt på mig själv. Känns fortfarande konstigt att gå på det här sättet.

Totalt har det blivit sex träningstillfällen för gruppen under sommaren och vissa har fått mersmak enligt tränare Björkman.

– Kristina är verkligen en naturbegåvning när det gäller tekniken. Jag bjöd med henne till ett virtuellt lopp som genomförs nästa vecka från Sydafrika. En kvinna som jobbar på Sydafrikanska ambassaden i Stockholm brukar själv delta i gångtävlingar här i Sverige.

Vill du själv testa på gång finns det möjlighet när träningen fortsätter under onsdagar i augusti och september. Den 12-13 september blir det dessutom veteran-SM i Leksand och Rättvik med klasser som börjar vid 35 år.

– Problemet i år är att vi inte får ha klasser över sjuttio år på grund av corona. Annars brukar äldsta deltagaren vara Ingvar Nilsson, han är 88 år och var dessutom tvåa i veteran-VM förra året.

Även när det gäller yngre elitgångare har Sverige stora framgångar just nu.

– Perseus Karlström vann världscupen förra året och har det svenska rekordet. Han går under fyra minuter i snitt per kilometer och i Finnkampen gjorde han kring 38 minuter på milen. Han har lovat mig en pizza om han vinner OS.

Blir det OS-guld för Perseus Karlström skulle gångsporten kanske få det lyft som Anders Björkman länge ha drömt om. Annars får han nöja sig med pizza från en OS-guldmedaljör.