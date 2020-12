Analysen – så behöver Brage värva: "Den här gången måste man träffa bättre"

En på många sätt märklig fotbollssäsong nådde vägs ände för ett par veckor sedan.

För IK Brage slutade det med en intetsägande åttondeplats.

Ingen katastrof, men tveklöst en besvikelse, med tanke på att laget inför 2020 sågs som en allsvensk utmanare.

Men visst, man kan inte bortse från det smått bisarra skadeläget – och dess följdeffekter – som rått under stora delar av säsongen. Klart att det har påverkat. Mycket till och med.

Men jag kan heller inte komma ifrån att relativt många i truppen, vid sidan av det, även har underpresterat och energitappet under den senare delen av hösten var i ärlighetens namn inte särskilt klädsamt.

Nu ska en ny trupp sättas samman, men från Bragelägret har det än så länge varit oerhört tyst, trots att försäsongen inleds om knappt tre veckor.

Oroväckande?

Mja, möjligen kan man tycka att det är lite märkligt att den sportsliga ledningen ännu inte ens verkar ha bestämt sig för huruvida spelare från årets trupp ska få fortsatt förtroende eller inte.

Spelare på utgående kontrakt brukar man, mig veterligen, inleda dialog med en bra stund innan serien är färdigspelad, men nu verkar mycket hänga i luften, även om jag självklart förstår att saker händer utanför allmänhetens och medias synfält.

I övrigt kan jag i viss mån förstå att Brage vilar på hanen.

Det pågående samhällsläget, och den ekonomiska osäkerhet det medför, måste göra lagbyggande till ett veritabelt helvete för de flesta sportchefer där ute. Där är dock förutsättningarna lika för alla, möjligen bortsett från det fåtal svenska klubbar som sitter på stora kassakistor.

Jag kan även ha förståelse för att man den här gången verkligen vill att det ska bli rätt.

För blickar man tillbaka mot det gångna året så kan man med facit i hand konstatera att Brage, med något undantag, inte lyckades särskilt bra med sina värvningar.

Den där fingertoppskänslan, som man ändå nästan vant sig vid på senare år, saknades.

Leonard Pllanas poängfacit under debutsäsongen är visserligen imponerande, men vem kan säga att någon av övriga nyförvärv under 2020 har kommit in och gjort Brage till ett särskilt mycket bättre fotbollslag?

Den här gången måste Brage träffa bättre med sina rekryteringar för att förbättra sin trupp och därmed möjligen ta stegen som behövs för att bli ett konkurrenskraftigt lag i toppen.

Så vad behöver man då få in?

Som Ola Lundin själv sa i en intervju i veckan så beror det givetvis på vad man tänker sig behålla.

För egen del tror jag dock att Brage skulle behöva göra relativt stora förändringar för att utmana igen.

Dels för att få in fräscht blod, som inte har årets frustrerande säsong i bagaget, men även för att spetsen helt enkelt behöver vässas en smula.

Här är analysen av det nuvarande läget – lagdel för lagdel:

Målvakter

Här står Brage inför ett val, som också kan ses som en möjlighet. Både Adrian Engdahls och Peter Rosendals kontrakt har gått ut och alla möjligheter finns därmed för klubben att avgöra vilka, gamla eller nya, hästar man vill satsa på. Adrian Engdahl har fått en säsong på sig att visa vad han går för. En säsong där han visat att han har kapacitet, utan att för den delen se ut som en världsmålvakt. Har stått för ett knippe riktigt svettiga ingripanden, men ibland också sett något tveksam ut. Om Brages analys är att mer erfarenhet kan rätta till det, så skulle Engdahl kunna vara en viktig kugge under åren som kommer.

Att Peter Rosendal skulle nöja sig med bänken en säsong till känns inte troligt, så det sannolika är nog att han lämnar om inte Brageledningen plötsligt bestämt sig för att ge honom förtroende igen.

Målvaktsposten är knepig, men knäckfrågan måste givetvis vara huruvida Brage har möjlighet få in något bättre än det man redan har mellan stolparna. Har man det ser jag ingen anledning till att man inte skulle agera.

Backar

Carlos Garcias och Alexander Ekblads uttåg lämnar luckor som måste fyllas. Minst två försvarsspelare behöver därmed plockas in och jag förvånades mycket när Ola Lundin förra veckan berättade att man inte varit i kontakt med Falusonen Daniel Björkman. Precis som Ekblad kan Björkman spela såväl till vänster som centralt i backlinjen och flexibla spelare är just vad som brukar efterfrågas i tider när plånboken är tunn.

Går man inte efter Björkman så är vänsterbacken ändå en position man bör ta sig en funderare på. Fjolårets inledande lösning med Robbin Sellin föll platt. Moses Makasi kom in och gjorde sitt jobb, men ändå tycker jag inte att Brage hittat helt rätt sen Benjamin Hjertstrand lämnade. I min bok känns Makasi dessutom som ett namn som främst borde konkurrera centralt på mitten.

Minst en mittback, kanske två, måste också in och då gärna åtminstone en som har tillräckligt med erfarenhet och kunnande för att gå in och spela direkt.

Alexander Zetterström och Mattias Liljestrand är visserligen en potentiellt slagkraftig duo, men den gångna säsongen har ändå gjort att vissa frågetecken finns inför nästa år. Och oavsett vilket behöver man kvalificerad täckning bakom dem.

Centralt mittfält

Bör inte vara prioriterat, då Brage sitter med en relativt stark uppsättning på hand. Seth Kanteh Hellberg och Bjarni Mark Antonsson torde vara tämligen givna om de håller sig skadefria och bakom dem finns fortfarande Oscar Lundin och André Kamp att tillgå. Och så Moses Makasi då, som jag tycker bör vara en utmanare här. Om så blir fallet kanske man snarare skulle behöva göra sig av med någon på mitten.

Yttermittfältare

Här finns ett knippe potentiellt starka namn som om de levererar bör kunna utmana de flesta motståndare.

Frågetecken finns dock.

Är Noa Williams redan redo att axla ansvaret fullt ut? Kan Leonard Pllana ta ytterligare ett kliv och leverera i match efter match? Hur kommer Anton Lundins kommande år att se ut? Kan Robbin Sellin fortsätta bygga på sin fina höst i år?

Med de frågorna i bakhuvudet så känns en kantspelare med högt poängsnitt nästan nödvändig för att inte riskera att stå utan spetsiga alternativ.

Anfallare/"tior"

Niklas Söderberg har kommit in och lär sannolikt ersätta Kristian Andersen i den släpande anfallsrollen. Visst skulle det vara önskvärt med ytterligare en "tia" att rotera med, men den lyxen är det tveksamt om Brage kan unna sig, då det finns andra offensiva pjäser som kan vikariera där.

Som ren spets har Brage just nu dock bara Douglas Karlberg och Pontus Jonsson att tillgå, och där krävs ytterligare alternativ. Karlberg har visat sig ha värdefulla egenskaper som slitvarg – och i någon mån målskytt – men det går inte att komma ifrån att omställningsspelet tappat ett par dimensioner sedan Christian Kouakous sorti. Succésäsongen 2019 var Brage seriens sannolikt bästa kontringslag. En explosiv anfallare som vet var målet står torde ha hög prio för Brage om man vill återta den positionen.