Än är inte sista striden avgjord i Tomteland: "Här är det en riktig kamp med både spjut och svärd"

Förberedelserna inför premiären idag fredagen den 18 juni pågick in i det sista. Alla skådespelare och sångare repeterade i sagolandet, snickarna jobbade med de sista förberedelserna för att alla delar av den interaktiva anläggningen skulle vara perfekt inför öppningen.

Av parkens totalt 100 anställda arbetar många med restauranger, serveringar och skådespelare, musikalartister, sångare fem regissörer, scenografer med flera gör Tomteland till norra Sveriges största utomhusteater.

– I år gör vi den största satsningen någonsin. I de sex olika världarna utspelas olika drama mellan de olika sagofigurerna. Nyheter för i år är bland annat Naturias trädgård där strider utkämpas med riktiga spjut och svärd. I år finns både akrobater och stuntmän med i föreställningarna, säger Camilla Collett, vd för Tomteland.

I Skugglandet utspelas också ett spännande drama, men precis som i Huldrans glänta är platserna även till för barnens lek, där de kan klättra och även utföra små uppgifter.

I Huldrans glänta strider den onda, Skuggvittran mot den goda Huldran, som räddar skogen med hjälp av den goda tomtekraften, som alla barn får när de kommer till Tomteland.

– Budskapet vi jobbar med är tro på sig själv, jag är bra, som jag är, gå din egen väg och tänk självständigt. Miljö-och natur frågorna är mycket viktiga här och för att ta Skuggvittran, som ett exempel är hon en ond ledare. Hon älskar när skogen förstörs och när hon ser kalhyggen. Hon växer av all förstörelse, men hon besegras, säger Camilla.

Olika program spelas i de sex olika världarna och tack vare att Tomteland har hittat en strategi för att hantera restriktionerna under pandemin får parken ha 3000 besökare per dag. Totalt under förra säsongen, sommar, Spöklov och vintern hade Tomteland 60.000 besökare.

– Sedan 2015 har omsättningen fördubblats. Inför sommaren har vi satsat cirka två och en halv miljon kronor. Vi är en vanlig familj i Dalarna, som tog över Tomteland 2018. Allt vi gör är egenproducerat, byggnader, musik, kostym, smink, peruker, manus vilket vi alla gör tillsammans. Här jobbar en helt magisk personal, säger Camilla.

Tommy och Camilla Colletts barn, Leopold Collett har komponerat musik till föreställningarna. Saga Collett arbetar med webbsida och webbshop och Tindra Collett ritar kostymer till föreställningarna.

Och äventyren fortsätter och fortsätter. Häxan och Sagofen bjuder in besökarna till sina hus. Även trollen går att besöka. Det är älvavandring och drakträning och allt upplever besökarna i den vackra skogen utanför Mora i Gesunda.