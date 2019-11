Amerikanen Alan sökte rötterna - hamnade på Stora Kopparbergs kyrkogård "Jag tycker om den svenska folksjälen"

- Jag känner mig verkligen hemma i Sverige, landet som för mig ligger långt bort men ändå känns så nära, säger Alan Hagstrom eftertänksamt.

- Jag känner igen folksjälen på något sätt. Både mina mor- och farföräldrar kom med Atlantångare från Sverige, från Falun, Värmland och Hälsingland till Chicago. Min mammas mamma var bara fyra år då hon kom, så hon var ju aldrig svensk på det viset. Ändå har jag det i mig, det svenska sinnelaget kanske jag skulle uttrycka det. Jag har aldrig riktigt kunnat förlika mig med den ibland brutala individualismen i USA, jag känner mig mer hemma med tänket här. Särskilt i dessa dagar, under Donald Trumps styre. Vi är många som inte känner oss hemma i USA just nu.

- Jag vet att det var arma tider i Sverige 1887 när mina anfäder sökte sig härifrån. Men jag kan inte låta bli att ställa mig frågan: varför lämnande de det här stället, säger Alan, som älskar att sitta på ett SJ-tåg genom Sverige och titta på de djupa skogarna.

USA borde fundera mer på hur man genom att värna kollektivet kan åstadkomma ett bättre liv för var och en, tycker Alan.

- Det handlar om att ett samhälle långsiktigt ska vara hållbart, menar han.

Själv har Alan under sin yrkesliv tjänat just kollektivet. Han har varit pastor, sjukhuspräst och under en period efter att hans bror hastigt gick bort, så drev han det lilla operahuset som han bror restaurerat i Green Lake, Wisconsin.

Numer arbetar Alan som polispräst och som volontär på American Swedish Institute och på Gammelgården museum som ligger i Scandia, Minnesota. Där finns hus som svenskarna byggde på 1860-talet, med timrade knutar som vi känner igen dem från här. Där berättar han om Sverige och utvandrarnas historia.

När Alan är i Falun avlöser det ena mötet det andra. Han ska träffa Emma Mathiasson och Mona Björkbom på Stora Kopparbergs församling för att ta reda på mer vad det innebär att ta anspråk på den grav på Stora Kopparbergs kyrkogård som bär hans släktings namn: Johan Dahlberg.

Johan Dahlberg var kyrkovaktare på Stora Kopparbergs kyrka på den tid det begav sig och han arbetade också i Falu gruva med att ta hand om de stora vattenhjul som förde ner vatten i gruvan.

- Därför var det förstås extra speciellt att besöka världsarvet Falu gruva, berättar Alan.

- Flera av mina kolleger på Gammelgården museum där har sockendräkter uppsydda, en man har en dräkt från Rättvik. Jag önskade att sy upp en egen till mig och blev glad då jag upptäckte Stora Kopparbergsdräkten. Den är tjusig och ser dessutom helt annorlunda ut än de som mina kolleger har. Klart att det är kul att få sticka ut! Och att representera mina egna Falurötter, såklart.

Alan har tagit sömmerskan Mia Ljungström Svensdotter på Livtag till hjälp för uppdraget och när vi träffas ska han träffa henne en andra gång för att se dräkten växa fram. Hantverket tar sin tid, 3-6 månader och väntetiderna är långa.

Som sjukhuspräst har Alan träffat många människor som just fått hemska besked om sig själva eller nära och kära. Han har funnits där när det brunnit i andras liv. Läkekonsten som sjukhusprästen har utövat är själavård, en annan typ av sjukvård än än vad som bedrivs på andra delar av sjukhuset.

Hur har det präglat dig?

- Att jobba med människor under kritiska situationer i deras liv har gjort mig väldigt bra på att lyssna och återkoppla. Jag själv mådde bra i vetskapen att jag kunde hjälpa människor att ta viktiga beslut. Ett tufft beslut för en individ som får vård i livets slutskede är att välja att avbryta sin behandling. Där var mitt bidrag att hjälpa folk till insikten om att de hade möjligheten att leva resten av sitt liv i frid. Att gå vidare från en kamp som man inte kan vinna mot en sjukdom för att istället faktiskt kunna se och njuta av det som man har fått under sitt liv, det menar många är en oerhörd lättnad. Själv har jag via dessa viktiga möten lärt mig att stoppa iväg det som inte är viktigt och egentligen inte spelar någon roll. Jag känner att jag lever så nu och det är jag tacksam för.

Alan upplever att ord som lagom, jantelagen och fika (som han tänker på som "samvaro" snarare än kaffe och bakelse) återkommer ofta när svenskar beskriver sig själva och han funderar nu på dessa ord i relation till sig själv och till sin uppväxt, med svenska utvandrade föräldrar i USA.

Tankarna ska så småningom hamna på pränt i en bok. Där inspireras han av SJ:s slogan "Den inre resan".

- Jag gillar det! Kanske är det det som får bli titeln på boken, ler Alan.