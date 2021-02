Amanda Bergman om nomineringen i Dalecarlia Music Awards – och sommarens konserter i ladan: "Omfattande konsertserie"

Trots hinder som alla vet vad de beror på lyckades Amanda Bergman och Petter Winnberg anordna tre konserter i sin lada i By i Avesta i september förra året. I tre dagar spelade världsartisterna The Tallest Man on Earth (Kristian Matsson), Klara Söderberg från First Aid Kit samt paret själv för publikuppsättningar om femtio personer åt gången.

För det har paret blivit nominerade i kategorin "Årets initiativ" i musikgalan Dalecarlia Music Awards*, som arrangeras den 24 mars.

Enligt Amanda Bergman var beskedet oväntat men välkommet.

– Att vi fick ihop det och kunde göra något under 2020 trots allt var en stor belöning och speciellt i sig, så att dessutom bli nominerade i en utmärkelse för det är bara extra extra roligt, säger hon.

Bergman och Winnberg planerar att arrangera fler konserter i ladan i sommar.

– Vi har tänkt ha en mycket mer omfattande konsertserie i år, säger Bergman.

– Ursprungsidén var att vi skulle göra ett tiotal konserter över hela sommaren 2020. Men till slut blev det bara det vi hade. Planen är att köra programmet vi hade planerat förra sommaren i år.

Likt de flesta andra inom kulturbranschen är det dock med en försiktig optimism de ser fram emot sommaren.

– Allt hänger på vad det blir för förutsättningar att arrangera konserter. Det är svårt att göra antaganden. Men alla är ganska redo att jobba på kort planering, vi är på "stand by".

Vilka musiker det blir som eventuellt ställer sig på scenen i ladan är hon dock förtegen om.

– Jag kan inte säga något. Eftersom förutsättningarna är som de är kan vi inte ge ett skarpt erbjudande till artisterna, och därför inte bekräfta något. Men vi försöker hitta etablerade artister att kombinera med mindre etablerade artister, och tror att det är musiker folk tycker om.

*Fotnot: Amanda Bergman är också en av artisterna som uppträder på Dalecarlia Music Awards. Galan sänds direkt via dt.se.