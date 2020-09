Älvdalen stänger simhallen efter att personal smittats av corona: "En extra försiktighetsåtgärd"

Simhallen kommer att vara stängd från och med fredagen den 4 september och under hela vecka 37.

– Vi vill inte bidra till någon som helst smittspridning och att stänga simhallen är som en extra försiktighetsåtgärd. Det innebär även att alla inbokade aktiviteter under helgen och nästkommande vecka behöver ställas in. De som har inplanerade aktiviteter i simhallen kommer jag att kontakta under dagen, säger Bobby Haapanen som är funktionschef på Älvdalens simhall på kommunens hemsida.

Den coronasmittade personen har stannat hemma de senaste två veckorna. Personalen på simhallen har blivit informerade.