Allt du behöver veta om torsdagens gratiskonsert på dt.se: "Jäkligt bra respons"

Efter succén med livesända konserter från Kulturhuset tio14:s stora scen i Falun fortsätter DT ta underhållningen hem till soffan – när coronapandemin stoppar stora folksamlingar. På torsdagen uppträder Johan Eriksson.

– Man vet ju inte hur länge allt kommer vara så här, så man får försöka ställa om så gott det går och göra någonting bra av det, säger Per Staffas som är projektledare för We have a stream.