Roligare träning med snygga träningskläder

Träning gör skillnad! Det vet vi alla - samtidigt är det så svårt att fä till den. Förutom att jag nöjt numer skönjer en muskel på överarmen, har värken jag ibland känner av i nacken minskat. Blod, svett och tårar betalar sig - i bättre hälsa. Det är den bästa boosten!

Jag tränar inför Halvvsan nu, det är mitt mest närliggande träningsmål. Men i många år har jag också sagt att jag ska klara av ett gäng "pull ups" en dag. 2019 är året då det sker. En pull up gör du med ett ett överhandsgrepp där handflatorna är vända ifrån dig. För att lyckas med det måste jag träna lats - den stora ryggmuskeln, och biceps. Än så länge fusktränar jag genom att dra upp mig genom att fästa ett gummiband i stången och lite hjälp på vägen upp. Men i vår ska jag kunna ta bort gummibanden helt!

BLOMMIGT INRE. När det snöar ute låter jag det blomma inunder! Sport-BH med stretchigt, snabbtorkande och fukttransporterande material som håller dig torr. Eivy, Shorty Autumn Bloom, 349 kronor.

STIL OCH HÅLLBARHET. Mina favoriter, både hemma, i yogasalen eller på gymmet. Det här svenska märket erbjuder miljövänliga yoga, surf och strandkläder, tillverkade av återvunna plastflaskor. För ett tag sedan köpte Kristin Kaspersen företaget - det ska bli spännande att se hur hon sätter sin prägel på de kommande kollektionerna. Tajts, Under the same sun, 700 kronor.

GÅ PÅ MOLN.. eller flyg fram på löpbandet. De här löparskorna har flera nivåer av dämpning och passar bra för mig som har en gammal knäskada att dras med. Modellen är ganska bred fram och ger bra utrymme för tårna, skönt på springturen! 1499 kronor.

ROSTFRITT - OCH RENT. Bästa med den här sportflaskan är att man kan diska den med en vanlig diskborste. Halvsnusksiga plastflaskor med en bismak på vattnet, undanber jag mig. Spektrum Mizu M8, 220 kronor.

GRUNDAD PÅ MATTAN. En yogamatta är verkligen en superinvestering för hemmaträning! Vad gillar du bäst: tunn, tjock, av kork eller kanske räfflad? Yogamatta med vegansk mockayta med anti-slip-funktion som aktiveras när ytan kommer i kontakt med fukt. För att aktivera ytan - spraya mattan med vatten där händer och fötter ska placeras. Kan tvättas i tvättmaskin. Grounded factory, Botanical Yoga Mat, 949 kronor.

HANTLAR FÖR STYRKETRÄNING. Hantelset klätt i neopren för bra grepp och innermaterial i stål. Neoprene 3kg hantelset, 299 kronor.

EFFEKTIVT MED GUMMIBAND. Lättanvänt och mångsidigt gummiband från Casall. Passar perfekt för stretching, styrketräning och rehabilitering. 199 kronor.

MASSERA DIG SJÄLV. En foam roll övningar kan i början kännas smärtsam genom att stela muskler får tryck på sig från när hela kroppens vikt trycker mot produkten. Men när du vant dig, är detta ett verktyg för att mjuka upp stela partier eller muskler med träningsvärk. Casall Foam roll, 299 kronor.

SAMMETSLEN. En lugnande antiage-creme som ger känslan av en fastare hud. Cremen gör att din hud känns jämn och full av lyster. Ger en sammetslen, jämn känsla, skön efter träningspasset. Biotherm Blue Therapy Red Algea Uplift Cream 50 ml, 625 kronor.

AFTER TRAINING. Lyxigt efter träningen! Torrt och kallt ute, torra kontorsmiljöer, blandat med svettig träning. Jag kompenserar huden för detta med härliga krämer. Det här serumet är helt flytande och extremt lätt. Det tränger snabbt in i huden och skillnaden märks, huden känns berikad och fast. Blue Therapy Red Algeria Natural Lift Serum 15 ml, 495 kronor.