Expert: Så blir du av med bananflugorna – här är husmorstipset som fungerar klockrent

Ena dagen är det rent, snyggt och flugfritt i köket. Nästa dag har en hel koloni små svarta - och högst irriterande - flugor invaderat hemmets hjärta.

Självklart är det den förhatliga bananflugan, Drosophila, som ockuperat ditt kök och envist stannar kvar för att kalasa på övermogen frukt, jäst saft, ruttnande sopor och orena diskhoar.

De kallas förvisso oftast för bananflugor, men är egentligen olika arter i familjen daggflugor. De här flugorna finns överallt i vår natur och därför är det svårt att hindra dem från att ta sig in i hus och lägenheter. Och det är just på sommarhalvåret, i synnerhet på sensommaren, som bananflugorna är som mest förekommande, eftersom vi då oftast har övermogna och jästa frukter och grönsaker i våra hem. Då letar sig flugorna in i hemmet och lägger ägg i frukterna och grönsakerna, men även i blomjord, diskhoar och slattar av vin och öl.

– Deras förmåga att föröka sig är otrolig. Utvecklingen från ägg till färdig fluga sker på omkring åtta dagar och varje hona lägger ungefär 500 ägg, berättar Håkan Kjellberg som är skadedjursexpert på Anticimex.

Den här explosionsartade förökningstakten av bananflugor är ofta svår att stoppa och bostadsägare blir lätt uppstressade över invasionen. Men det man hela tiden ska ha i åtanke är att bananflugorna är helt ofarliga och gör ingen skada.

– Ett par flugor blir snabbt massor av flugor, som i sin tur lägger nya ägg och blir ännu fler, säger Håkan Kjellberg.

Det finns enkla metoder för att bli av med bananflugorna - se faktarutan. Framför allt gäller det att hitta de platser där flugorna utvecklas och rengöra dessa noggrant. Städa köket och i synnerhet vasken, töm soporna, töm glas- och pappersinsamlingen och släng framför allt gammal frukt och grönsaker. Med lite tur och ihärdighet kan du få fort bananflugorna helt och hållet, eller i varje fall hålla det på en låg nivå.

Håkan Kjellberg på Anticimex vill också tipsa om att köpa bananflugefällor, som ofta finns att köpa i vanliga livsmedelsaffärer, eller helt enkelt göra en bananflugefälla själv.

– Prova att blanda till två delar äppelcidervinäger, en del sirap och en droppe diskmedel i en liten flaska. Den här blandningen lockar till sig flugorna, som tar sig ner i flaskan och stannar där, förklarar Kjellberg.