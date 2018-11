318 miljoner kronor läggs på att förbättra utemiljöer – dessa dalaprojekt får del av stödet

Stödet från Boverket ska förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Pengarna, sammanlagt 318 miljoner kronor, ska gå till att rusta upp och komplettera befintliga anläggningar, exempelvis lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott.

Pengarna kan dock även gå till att anlägga nya anläggningar som exempelvis gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen.

- Det finns även en del nytänkande och innovativa åtgärder kopplade till bland annat belysning och konstnärlig utsmyckning. Det är stor variation mellan ansökningarna, både vad gäller åtgärderna och vad gäller storleken på projekten, säger jurist Lova Larsson på Boverket, i ett pressmeddelande.

I Dalarna får fem projekt stöd från Boverket. Det gäller Avesta, Borlänge (två stycken), Smedjebacken och Älvdalen.

Under 2018 har sammanlagt 500 miljoner kronor avsatts till stödet och det har gått att söka stöd i två omgångar. De 318 miljonerna som nu fördelas avser ansökningar som kom in till den andra sökomgången. 236 ansökningar in och 178 av dessa har beviljats.