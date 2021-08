Alexandersson står över SM: "Just nu kan jag inte springa"

Världscuptävlingarna i Idre blev något av en besvikelse för Tove Alexandersson. Nu kommer nästa bakslag: stjärnan är inte tillräckligt kry för att tävla under SM i helgen.

"Jag fick ett bakslag på min covid under världscupen och fick tillbaka samma symtom som jag hade för en månad sedan. Därför har jag fått börja om upptrappningen och än så länge har jag bara tränat lugna pass. Jag slog dessutom i ett knä under världscupen så just nu kan jag inte springa. Så jag kommer inte att springa SM i helgen", skriver hon i ett sms.

Med en månad kvar till världscupavslutningen i Italien är det fortfarande osäkert på om Alexandersson kan delta, eller om hon, likt landslagskollegan Gustav Bergman, står över.

"Hur det blir med världscupavslutningen kan jag inte svara på i nuläget, då jag inte vet hur lång tid det kommer att ta att återhämta mig och bygga upp kroppen igen".

Världscupavslutningen avgörs i Italien med start den 30 september.

Linnéa Engholm/TT