Alen Bibic klar för finska ligan: ”Det har varit konstiga tider för en elitidrottare”

Säsongen i österrikiska ligan fick ett abrupt slut för Alen Bibic på grund av pandemin och nu pågår en försäsong som inte liknar någon annan.

– Det har varit konstiga tider för en elitidrottare. Vi la ner tidigt med tanke på corona och närheten till Italien. Många drog sig ut och vår arbetsgivare kunde inte ta ansvar för vår säkerhet.

Just nu befinner sig Alen Bibic i Åbo där klubben HC TPS har sin bas. En klubb som har blivit finska mästare hela elva gånger.

– Just nu är jag i Finland där jag försöker komma till rätta. Svårt att kastas in i hockeybubblan utan att veta när säsongen drar igång. Jag har verkligen fått bra vibbar och det känns kul att ta sig an nya utmaningar.

Även om senaste säsongen fick avslutas i förtid är Bibic nöjd med tiden i Österrike.

– Känns som jag fick utveckla spelet med puck i Österrike. Annars spelar jag väldigt mycket som en stereotyp back. Lägga sarg ut och spela fysiskt. Det är fortfarande min starka sida. Så kommer det alltid vara men det var kul när man fick utrymme att utveckla andra sidor. Det är jag jättetacksam över.

Just nu pågår ständiga diskussioner i Finland hur det kommer blir med kommande spel i den finska högstaligan.

– Det är extraordinära tider och just nu vet vi inte när säsongen startar och om det blir med publik eller utan. Det är ingen rolig situation.

Även om läget är ovisst försöker Bibic se positivt på försäsongsträningen som startar den 27 juli.

– Jag vet att det kommer bli en lång försäsong och det kan både vara bra och dåligt. Det känns bra att kunna slipa på detaljer, komma samman som grupp och bygga lagandan.

Planen är att den finska ligan ska starta 1 oktober men det är ett datum som är preliminärt enligt Bibic. Oavsett när säsongen startar ser den före detta Leksands-backen fram emot spel i den högsta finska ligan.

– Svårt att jämföra den svenska och den finska ligan. Det jag har hört är att det kan var lite mer öppet i Finland. SHL är så jävla strukturerat där många matcher kan vara som ett schackspel. Få misstag. Det som lockar med Finland är att rinkarna är lite mindre. En blandning mellan SHL och NHL. Kanske kan det gynna min defensiva spelstil.

Innan spelet i den finska ligan kan sätta igång kommer det bli en lång försäsong. Om det blir några besök hemma i Sverige är just nu oklart på grund av de finska restriktionerna.

– Vi kommer få en del ledigt och rent distansmässigt är det inga problem att åka hem till familjen i Rättvik. Men om karantänsreglerna är kvar blir det svårt att åka hem.

Just nu måste alla som åker in i Finland sitta i en två veckor lång karantän. Något som det enligt Bibic bara är att acceptera. Han ser ändå att andra idrottare har det bra mycket värre.

– Vi drabbas under lågsäsongen men för min flickvän som är fotbollsspelare är det tuffare eftersom hon och lagkamraterna var på väg in i säsongen.

Nu väntar förberedelser för Alen Bibic som har sällskap av fyra andra svenska backar som han aldrig spelat med.