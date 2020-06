Albumaktuell popstjärna fastnade i Mexiko vid coronautbrott: "Det var absolut kaos"

Det har gått flera år sedan Vikarbytjejen Pauline "Skott" Skött blev hyllad av världsstjärnor som Kate Perry och Lorde, men det är först nu som hennes debutalbum Always live for always kommer ut. Skivsläppet är den 26 juni, några månader efter kalabaliken i Mexiko då Skott höll på att inte ta sig hem när gränserna stängdes.

– Det var ett krisdygn att hitta biljetter. Det fanns biljetter för flera hundratusen styck men det hade vi inte råd med, berättar popstjärnan.