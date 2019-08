Alba Mogensen om den svåra olyckan och att bli den som överlevde

I ett sommarhett Malmö delar 20-årige Maccen och 19-åriga Joan en liten etta och en vänskap som tillåter dem att vara sina bästa jag. ”Den roliga”, ”den snygga” och ”hon som alltid tar en öl till”.

Vingliga cykelfärder genom natten, dagar vid havet och oändliga pizza- och yatzykvällar. I fönstret två biljetter som snart ska ta dem till Berlin. Livet är enkelt, ljust och lätt.

Men så får en smutsig Volvo sladd en tidig morgon när Joan är på väg hem från en fest och kör in i Joan, hon överlever med två centimeter till godo.

Olyckan ger henne en ny påtvingad identitet, ”hon som överlevde”, och hennes vänskap med Maccen blir något annat när han får hjälpa henne dricka vatten ur sugrör, plasta in hennes ben före duschen och håller håret när hon behöver kräkas.

CECILIA: Jag säger det direkt, jag tycker att det är förbluffande att detta är en debut. Mogensen skriver lätt och musikaliskt, och lyckas undvika alla skrivskole-klichéer. Är du lika imponerad som jag är?

KRISTIAN: Ja, den är befriande fri från den klichéprosa som kommer från skrivskolorna. Jag är dock inte lika entusiastisk som du verkar vara. Mest uppskattar jag att den verkligen känns ung på ett genuint sätt. I andra författares romaner om unga människor får jag ofta känslan av att de skrivit med en tillkämpad jargong. Vänt på kepsen, så att säga, när de satt sig framför datorn för att att skriva. Kan du utveckla lite mer vad det är du uppskattar?

CECILIA: Språkhanteringen och hur hon bygger berättelsen som lika mycket är Maccens som Joans, som läsare får vi scenerna ur två olika perspektiv. Vad jag framförallt uppskattar är temat om vänskap, hur hon lyckas levandegöra den där kompisrelationen som nästan bara är möjlig i glipan när tonåren är slut och vuxenlivet, med alla förväntningar, inte riktigt tagit fart ännu. Varför finns så få romaner om vänskap?

KRISTIAN: Stark igenkänning finns i skildringen av gränslandet mellan vänskap och kärlek, ett känslomässigt limbo där relationen är i behov av definition. Är Maccen och Joan bara vänner, eller finns det outredda känslor som framkallar smärta? Joans olycka får deras vänskap att skaka, men de var nog på väg i den riktningen ändå. Alba Mogensen lyckas också fånga hur en relation förändras när det som var lek och bekymmersfri frihet övergår i dödligt allvar när ena parten drabbas av olycka eller sjukdom. Här kan jag känna igen mig i Maccens dilemma. Vem följer du helst, Joan eller Maccen?

CECILIA: Svårt val, jag gillar starkt att jag får bådas perspektiv, och att jag låter mig påverkas av den blick jag följer. Det finns inget tvärsäkert svar på något, Mogensen lämnar mycket osagt och överlämnar en hel del åt mig som läsare att bestämma. Det gillar jag. Som det där med vänskapen, som kanske är på väg att bli en kärleksrelation. Jag är inte så säker på det.

Förutom vänskap handlar boken om ett av de senaste årens favoritteman: identitet. Men även här lyckas Mogensen undvika det utnötta fraserna. Hennes lek med ”säg vem jag är på två rader" som upprepas, skapar undertexter som berättar mer än orden säger. Hur tycker du att hon klarar det?

KRISTIAN: Joans kamp med att hitta sitt nya jag efter olyckan är romanens mest givande tråd. Maccen ser jag bara som intressant i relation till sin skadade vän. Hans egen historia med en återknuten kontakt med en frånvarande far är mer en gäspning. För Joan är det som om olyckan slungar henne brutalt in i vuxenlivet. Hon tvingas till konfrontation med de existentiella frågorna och att kroppen inte är lika stark som tidigare. Du har rätt i det du skriver om identiteter. De senaste åren har identiteten, vem du är, blivit allt mer flytande och upp till var och en att bestämma, samtidigt som vi delas in i rigida grupptillhörigheter efter kön, hudfärg etcetera. Vem vi är kan aldrig fångas på två rader och är under förändring genom livet.

CECILIA: Jag tycker att även pappatråden i boken var intressant, hur hon kopplar ihop det med identitet, vem är vi utan våra pappor? Och blir vi en annan om de plötsligt dyker upp?

Jag blev riktigt glad av den här läsningen, och tror att vi har mer att se fram emot från Alba Mogensen.

LITTERATUR

Alba Mogensen

”Hon den roliga”

(Wahlström & Widstrand)