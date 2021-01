Aktivisten Elin från Leksand krigar mot kärnvapen – nu firar de viktig milstolpe: "I dag skrivs världshistoria"

– Det här var verkligen en gudagåva när pandemin kom. Annars hade jag inte kunnat vara här uppe alls., säger Elin Liss och slår sig ner vid bordet.

Här – i hennes farföräldrars gamla 40-talsvilla i Tibble – har hon haft sin bas sedan i mars då Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, där hon arbetar som kommunikatör, stängde igen kontoret i huvudstaden.

– För mig har det fungerat bra. De extroverta kämpar, men jag är en introvert person som trivs väldigt bra i mitt eget sällskap, säger hon och skrattar.

Tibble och Leksand är dessutom välkänd mark.

– Jag är uppvuxen här och har mina föräldrar och mitt föräldrahem här uppe på berget. Och där nere bor min faster, säger hon med en gest mot fönstret.

Och just släkten i Leksand är en av anledningarna till att Elin kom att bli engagerad i just kvinnofrågor.

– Min farmors mor blev själv tidigt med fyra barn på en gård uppe i Leksboda med min farmors fyra fastrar som bodde hemma. Så farmor växte upp med dem. Och några av dem gick på herrarbete, några var lärarinnor och de var ogifta. Och alla har liksom glorifierat det här som väldigt starkt, berättar hon.

– Den historieskrivningen, om kvinnor som hade de tyngsta jobben – bar murbruk och rodde – har hjälpt mig att ifrågasätta hur samhället i efterhand konstruerat hur man ska vara som kvinna.

När vi gick i femman/sexan sågs vi som så himla jobbiga eftersom vi hade så mycket åsikter

Ett tydligt exempel på hur hon själv blivit utsatt för det hämtar hon från skoltiden i Leksand.

– Jag gick i en klass där vi var majoriteten tjejer. Och när vi gick i femman/sexan sågs vi som så himla jobbiga eftersom vi hade så mycket åsikter och skulle hålla på och debattera emot, minns hon.

– Och det blev som en bild som sattes: Vi var duktiga men även jobbiga och skulle inte hålla på och ifrågasätta så mycket. Och det där accepterade vi efter ett tag. Men sedan när jag blev äldre insåg jag att "varför ska jag göra det?". Det har bara kostat mig massor att göra det – att försöka göra vuxna bekväma och inte vara jobbig.

Efter att hon som 16-åring lämnat Leksand började hon därför engagera sig i olika feministiska grupper och organisationer. Hon studerade även genus på universitet.

– Sedan när jag var 26 sökte och fick jag praktik på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Och det var kärlek vid första ögonkastet.

Och det dröjde inte länge innan Elin Liss blev anställd på organisationen, som kämpar för att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser, lyfta konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning

– Vi arbetar på både lokal, nationell och internationell nivå. De olika sektionerna runtom i världen jobbar först och främst i sina egna länder, mot sina egna regeringar, mot politiker och med opinionsbildning, förklarar hon.

Och hon beskriver liknande upplevelser som i klassrummet där på högstadiet – fast nu från organisationens möten med politiker och makthavare.

– När vi kommer in i olika rum eller sammanhang där vi ska delta och påverka kommer vi dit som civilsamhälle, som fredsorganisation, feministisk organisation och som kvinnor – många gånger yngre. Och bara det gör att man inte tas på lika stort allvar vilket kan vara oerhört frustrerande.

De senaste tio åren har IKFF drivit ICAN, The international campaign to Abolish Nuclear Weapons, i Sverige – en kampanj som arbetat för ett förbud mot kärnvapen.

Och sommaren 2017 såg de en stor seger när FN:s konvention om just detta antogs av 122 länder – ett avtal som förbjuder bland annat användning, tillverkning, testning, utstationering och hot om att använda kärnvapen.

Alla höll liksom andan, och när beskedet kom – att den antogs – ställde sig staterna upp och applåderade

– Jag var på plats i New York under veckorna när det förhandlades, tillsammans med många andra aktivister från olika organisationer inom ICAN. Vi delade upp oss i grupper som jobbade med olika delar, och jag satt på sociala medier och försökte få ut vad som hände, minns Elin.

– Alla höll liksom andan, och när beskedet kom – att den antogs – ställde sig staterna upp och applåderade. Det var absurt, men en otrolig känsla.

Samma år tilldelades organisationen nobels fredpris för sitt arbete. Och även då var Elin på plats.

– Det var också så konstigt. Jag åkte till Oslo, satt på Fredsmuseet tillsammans med jättemånga andra aktivister och tittade på en storbilds-TV. Och alla började skrika innan de ens sagt klart hela namnet, berättar hon och ler åt minnet.

När euforin lagt sig var det dock bara att gå tillbaka till jobbet. För att konventionen skulle bli verklighet krävdes nämligen att 50 länder skulle skriva under och ratificera det.

– Så efter det har vi rest runt i hela världen och träffat alla möjliga makthavare för att försöka få dem att signera och ratificera avtalet. Och i oktober anslöt sig den 50:e staten.

Och i dag, fredagen den 22 januari, har det gått de tre månader som krävts för att avtalet ska träda i kraft.

– Så i dag skrivs världshistoria när det här avtalet blir internationell lag, konstaterar Elin med ett leende.

Hon lägger dock snabbt till att:

– Samtidigt är det bara i de stater som ratificerat som kärnvapen blir förbjudna. Men vi ser ju det här som långsiktig process. Det är inte så att alla kärnvapen kommer försvinna på en dag utan det här är en milstolpe som ger oss en annan möjlighet och en annan plattform och vi kommer fortsätta jobba för att fler stater ska ansluta sig.

Under fredagen blir det såklart stort firande – dock digitalt på grund av pandemin.

Ilska kan vara en väldigt bra drivkraft.

– Det kommer vara firanden över hela världen med alla som jobbat för det här. Vi kommer ha ett digitalt kalas med bland annat tal av de organisationer som är med och driver ICAN. Och jag kommer sitta här och vara uppkopplad.

Vad driver dig att fortsätta?

– Det är väl dels att man blir arg över hur saker och ting är. Ilska kan vara en väldigt bra drivkraft. Man ska inte ha den hela tiden men den finns absolut närvarande och ger energi...