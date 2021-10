Ahnelöv utgick – Hellkvist om Leksands nya backsmäll: ”Något prekär situation”

Det var proppen ur när Leksands IF:s herrlag gick på knock i Medelpad under lördagseftermiddagen.

Nils Åman inledde målskyttet borta mot Timrå och produktionen stannade inte förrän Leksand hade radat upp åtta fullträffar (och tvingat hemmalaget till ett målvaktsbyte efter den fjärde).

– Oväntat! Jättekul att vi fick utdelning för en offensiv som har varit bra i många matcher, men det är svårt att göra åtta mål i hockey så då får man vara glad. Och det är jag!, säger Leksands tränaren Björn Hellkvist på presskonferensen efter 8–3-segern.

Han utvecklar:

– Vi har skapat oerhört mycket avslut i slottet på sistone och gjort ganska bra med mål. Men utdelningen har inte legat i linje med chanserna vi skapat. Men i takt med att vi får hål på Timrå, med all respekt för Timrå, så tappar de lite glöden i tredje perioden och vi får några ”gratispåsar”.

– Då tar man ju för sig också, vi var utsvultna och serverades ett dukat bord i tredje perioden. Vi har varit duktiga också tidigare på att söka avslutslägen i slottet och nu fick vi lite retroaktiv utdelning.

Utklassningssiffrorna gör att LIF nu har fyra raka segrar i SHL, när masarna blickar mot kommande vecka då både Europautmaningar (Fribourg borta på tisdag) som klassikermöten (Brynäs hemma på torsdag) väntar.

Klantigt och onödigt att gå in i den där situationen så som han gör

Men allt är inte uppåt för de blåvita.

Ett redan brandskattat Leksand blev ännu mer sårbart efter att Timrås Viktor Lodin kört på Jonas Ahnelöv i slutet av den första perioden. Lodin åkte på ett matchstraff för charging för sin huvudtackling, medan LIF-backen tvingades lämna både isen och matchen.

– Det är en huvudskada, säger Björn Hellkvist kort om skadestatusen på sin backveteran.

Leksand kom till spel med bara sex backar, sedan unge Lian Bichsel, 17, lämnats hemma för att spela matcher med J20-laget i helgen (mot AIK och Djurgården).

Därtill är Johan Fransson långtidsskadad, och August Berg har inte spelat sedan han skadade knäet borta mot Frölunda för drygt två veckor sedan.

Med bara fem backar tillgängliga efter Jonas Ahnelövs uttåg fick Matt Caito och Calle Själin (primärt) spela dubbla skift mot Timrå.

– Det är klart att det är en något prekär situation. Jag hoppas framför allt att det inte är nåt allvarligt med ”Lövet”. Sen får vi se och ta det därifrån, säger Hellkvist.

Timråtränaren Fredrik Andersson var kritisk till Viktor Lodins uppträdande vid tacklingen på Jonas Ahnelöv.

– Klantigt och onödigt att gå in i den där situationen så som han gör. Man ska spela fysiskt, men man måste komma in rätt. Där gick Viktor in helt fel och det går inte att försvara på det sättet. Tråkigt, men det viktigaste är att det inte blir några skador på Ahnelöv.

Matchfakta/SHL

Timrå IK–Leksands IF 3–8 (0–2, 1–3, 1–3)

Första perioden: 0–1 (5.20) Nils Åman (Calle Själin, Matt Caito) 0–2 (16.56) Oskar Lang (Calle Själin, Matt Caito) i power play.

Andra perioden: 1–2 (4.00) Robin Hanzl (Sebastian Hartmann, Jacob Blomqvist) i power play, 1–3 (5.14) Max Veronneau (Mikael Ruohomaa, Justin Kloos) i power play, 1–4 (6.58) Justin Kloos (Mikael Ruohomaa), 1–5 (12.32) Patrik Zackrisson (Matt Caito), 2–5 (15.18) Per Svensson (Erik Walli Walterholm).

Tredje perioden: 2–6 (3.54) Carter Ashton (Matt Caito, Isak Rosén), 2–7 (5.22) Max Veronneau (Carter Camper, Alexander Lundqvist), 2–8 (12.34) Max Veronneau (Carter Camper, Kasimir Kaskisuo), 3–8 (16.32) Sebastian Hartmann.

Skott: 29–37 (8–13, 13–12, 8-12)

Domare: Mikael Andersson, Richard Magnusson.

Leksands IF i NHC Arena: Kasimir Kaskisuo (Axel Brage) – Calle Själin, Matt Caito, Oskar Lang, Mikael Ruohomaa, Justin Kloos – Alexander Lundqvist, Jonas Ahnelöv, Max Veronneau, Patrik Zackrisson, Carter Camper – Ben Thomas, Patrik Norén, Isak Rosén, Nils Åman, Carter Ashton – Martin Karlsson, Jon Knuts, Emil Heineman – Fredrik Forsberg.