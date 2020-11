Ahnelöv efter brutala skottäckningen och pungslaget: "Känns som att kulorna sitter i halsen"

Johan Fransson och Jonas Ahnelöv var två av stjärnvärvningarna inför säsongen 2019-20. Backduon spelade ofta tillsammans då. På tisdagskvällen borta mot Färjestad parades den rutinerade duon ihop för första gången den här säsongen.

Leksand såg ut att gå mot tre poäng med drygt tre minuter kvar av tredje perioden, innan Färjestad kvitterade och avgjorde i förlängning.

Men utfallet är lovande inför fortsättningen av säsongen. Fransson och Ahnelöv fick stort förtroende och istiden hamnade på 24.05 respektive 24.04.

– Det känns bra att gubbarna får spela ihop. Och det är skönt att spela mycket för då kommer man in i det snabbt, säger Ahnelöv till Sporten.

Backparet fick också en drömstart mot Färjestad. Bara drygt två minuter hade spelats då Jonas Ahnelöv gav pucken till Fransson som stänkte in sitt första mål för säsongen i sin andra match.

– Det var bara att leverera pucken dit. Man vet att han trycker dit pucken.

Jag tror verkligen inte att det är meningen att han ska slå mig där. Men det är inte jätteskönt.

Vad betyder det för laget att Fransson är tillbaka?

– Det är kanonbra förstås. Han står för rutin och allt. Han är helt enkelt en skön lirare, både på och utanför isen.

Samtidigt stod Jonas Ahnelöv för en krigarinsats – men det sved.

– Varje jäkla dag. Jag fattar ingenting. Jag kanske får köpa ny skyddsutrustning i kevlar eller något. Men vad gör man inte, liksom.

I första perioden hade han oturen att bli slashad högt uppe mellan benen av Färjestads Michael Lindqvist som fick matchstraff.

– Jag gissar det är mer oturligt. Jag tror verkligen inte att det är meningen att han ska slå mig där. Men det är inte jätteskönt. Det känns som att kulorna sitter i halsen, säger Ahnelöv.

I andra perioden stod för en smärtsam skottäckning då Victor Ejdsell sköt mot foten.

– Ja, herregud. Den läggs på foten och såklart träffar pucken där jag inte har något skydd. Det var någon nerv som blev träffad så det kändes som att hela skiten försvann där, fortsätter Ahnelöv.

Har du ont nu efteråt?

– Nja, nu läggs det is på foten och lite sånt där, så att jag är ready to go imorgon på träningen (läs onsdag).

Vad är din syn på matchen mot Färjestad?

– Väldigt hattig fram och tillbaka med alla utvisningar. Det blir svårt att få till ett bra spel då.

– Det är domarna som dömer. Och så får vi spelare göra vårt jobb på isen.

Vad tycker du om resultatet?

– Jag tycker att vi är värda tre poäng även om det svårt att få allt att stämma direkt efter landslagsuppehållet. De fick ett jäkla turmål och avgör. Vi var värda vinsten. Men hockey är hockey, säger Jonas Ahnelöv.