Agnes, 27 år, spelar in ny film i Idre: ”Naturen kommer spela en stor roll”

– I filmen följer vi deras jakt på regn och bär. Vi kommer filma på olika platser i Idre. Vi kommer totalt vara 15-17 personer i filmteamet, säger filmens upphovsperson Agnes Skonare – som går sista året på manus - och regilinjen på Columbia University School of the Arts i New York.

Skådespelarna är thailändare som i dag bor i Sverige.

– Flera har varit bärplockare tidigare. De vet alltså vad det handlar om. Vi har själva "castat" och tagit ut dem för detta, säger hon.

Agnes är född och uppvuxen i Stockholmsområdet, men bördig från Idre och Höstsätern.

– Farfar växte upp där. Pappa har varit där mycket i alla tider. Även jag var där mycket som barn, säger hon.

Släktingar kommer därför hjälpa till under inspelningarna.

– Det känns jättekul att kunna återvända på detta sätt, knyta an till mina rötter och göra filmen, som är min slutfilm vid Columbia University School of the Arts, säger hon.

Filmen bottnar i verkligheten, men är ingen dokumentär.

– Den handlar om hur bärplockare kan hamna i kläm. Det systematiska utnyttjandet. Bland annat under torkan 2018. Antagonismen i filmen är ändå de pågående klimatförändringarna. Naturen kommer spela en stor roll i filmen, säger hon.

Agnes har tidigare fått kortfilmen "Öppna dörrar” visad på Göteborg Film Festival 2020. Den blev också nominerad på Nordic International Film Festival i New York, och på Stockholm Independent Film Festival. Den nya filmen har bland annat stöd från Film I Dalarna.

– Filmen "Blåbärsplockarna" blir cirka 15 minuter lång. Vi kommer vara i Idreområdet och filma i ungefär en veckas tid, med start på söndag. Vi kommer bo i Höstsätern med filmteamteam, skådespelare, släkt och filmeldsjälar. Det ska bli så roligt, säger Agnes Karlsson.