Abbott saknas även mot Rögle – Melin: "Kan bli en positiv reaktion"

Leksand gick tillbaka till grunderna och imponerade borta mot Djurgården.

– Det är nog vår bästa match på hela året, till och med bättre än hemmamatcherna i början av säsongen, säger Roger Melin.

Tanken var ju annars att det var Spencer Abbott som skulle komma och göra Leksand bättre.

Ironiskt nog sammanföll årets bästa spelmässiga insats med att stjärnan, som inte minst skulle förbättra powerplay med sitt fina spelsinne, missade en för första gången sedan ankomsten till matchen mot Djurgården hemma den 19 oktober.

– Jag gillar inte att få in spelare mitt under säsongen, men nu blev det så. Och med läget vi var i, mitt inne i en förlusttrend, så var det nog många som tänkte att han skulle komma in som en räddare i nöden. Så det kan absolut vara så att det blir en positiv reaktion i laget av att en så bra spelare saknas, säger Melin, som tvingas räkna bort Abbott även i lördagens hemmamatch mot Rögle.

– Vad jag har hört så kan han vara tillbaka på torsdag (Oskarshamn hemma).

Melin aviserar inga ändringar jämfört med laget mot Djurgården.