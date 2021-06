91 poäng försvann med stjärnduon – men här är siffrorna som lugnar Leksand: ”Bredare plattform”

Leksands IF:s trupp till den kommande säsongen är i det närmaste fulltecknad.

I fredags värvade de blåvita in amerikanske centern Justin Kloos, 27, från KHL – och fyllde samtidigt den så viktiga målvaktspositionen när finländaren Kasimir Kaskisuo, 27, hämtades in från Nashville Predators organisation i NHL.

I skrivande stund har LIF två målvakter, sju backar och fjorton forwards på trupplistan, och general manager Thomas Johansson har flaggat för att åtminstone en till back och en forward ska ansluta till laget innan premiärpucken släpps i Tegera arena mot Malmö den 11 september.

Ser man bara till siffror så ersätter du inte spelare som Marek och Peter

– Just nu väljer vi vilken riktning vi vill gå, om det är en center till vi ska ha in eller om vi i stället breddar oss med en ytterforward. Vi har redan en spännande centersida med bland annat en ung kille som Nils Åman som kommer att utvecklas ytterligare i vinter, säger Thomas ”Tjomme” Johansson och fortsätter:

– Vi kommer att lösa de pusselbitar som kvarstår. Jag tycker inte heller att man ska vara så kategorisk när det gäller vilken position en spelare har. Vi ska ha in spelare på topp sex bland våra forwards, om det sen är en center eller ytterforward är inte hela världen. Det finns andra värden att väga in i en rekrytering.

Sådana aspekter har Thomas Johansson haft i åtanke i sin värvningsjakt allt sedan det i våras stod klart att fixstjärnan Marek Hrivik (KHL) och målkungen Peter Cehlarik (schweiziska NL-ligan) skulle lämna Dalarna.

Hrivik vann hela SHL:s poängliga med 51 (14+37) på blott 44 spelade matcher och Cehlarik blev femma i målligan med sina 20 fullträffar på 45 matcher. Den slovakiska stjärnduon bar i långa stunder Leksand till lagets främsta grundserieplacering (trea) sedan 1998, och frågan om hur klubben i all sin dar ska kunna ersätta två av ligans allra främsta spelare har inte bara Thomas Johansson ställt sig själv.

Den gör sig också påmind i hans mejlkorg där engagerade supportrar undrar om sportchefen kan återskapa magin från fjolårssommarens transferfönster.

Svaret är lika enkelt som uppriktigt.

– Ser man bara till siffror så ersätter du inte spelare som Marek och Peter rakt av i den här ligan, så är det bara, säger ”Tjomme”.

– Fans frågar hur jag ska ersätta 90 poäng och så där, men då ber jag dem att kolla på vilken spelargrupp vi hade i augusti i fjol och jämföra med hur laget såg ut i april. Man kan inte tro att vi ska hitta en ”ny” Marek. Marek är Marek, men i stället ska man ha en oerhörd respekt för resan våra övriga spelare gjorde i sin utveckling i fjol.

Thomas Johansson lutar sig mot statistiken när han nu ska snickra ihop en delvis ny forwardssida, där tanken är att poängproduktionen ska spridas på fler kedjor än en.

– En spännande grej vi tittat på är att vår förstakedja (Peter Cehalrik, Marek Hrivik och Carter Camper) gjorde 44 procent av våra mål i höstas. Efter jul var den siffran nere på 20 procent, säger Johansson.

– Ser man till lagets poängsnitt var det 1,42 per match på hösten, jämfört med 2,19 efter jul. När förstakedjan inte överlevererade på samma sätt tog andra över och levererade mål och poäng. Samtidigt ska man komma ihåg att förstakedjan var en starkt bidragande orsak till våra segrar på hösten, medan övriga spelare under tiden kunde träna på i lugn och ro och hitta in i vårt nya sätt att spela.

Nu står knappast Leksand utan poängmakande fixstjärnor till hösten. I truppen återfinns alltjämt tredjelänken i förstakedjan, Carter Camper, som svarade för 46 poäng på lika många matcher förra säsongen. Där finns också Carter Ashton, som snittade 0,79 poäng per match i grundserien, samt nyförvärvet Max Veronneau som hade ett liknande poängsnitt i Oskarshamn förra säsongen.

Ändå betonar Thomas Johansson vikten av att fler ska bidra med poäng redan från start den här säsongen, jämfört med den föregående.

– I den bästa av världar har vi två–tre kedjor som turas om att dra lasset litegrann, så att vi inte blir beroende av en topplina som ska dra allting. I höst kommer vi ha en bredare plattform att stå på.