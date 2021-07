88(!) spelare kallade – här är dalaspelarna i historiska truppen: ”Behövde tänka annorlunda”

Fakta/Truppen till regioncampen i Tranås 6–9 augusti

Målvakter

Asp Cassåsen Melwin Färjestads BK Erliden Noah HV 71 Gidlöf Marcus Leksands IF Jonasson Edwin Karlskrona HK

Backar

Aronsson Edwin Mora IK Back Nilsson David Leksands IF Basth Ludvig Brynäs IF Berggren Herman Linköping HC Fransén Noel Färjestads BK

Hedvall Hugo Leksands IF Hell Hugo Färjestads BK Hurtig Axel Rögle BK Idebäck Noah HV 71 Kostadinski Kristian Frölunda HC Landén Axel HV 71 Lindstein Theo Brynäs IF Nilsson Edvin HV 71 Olerot Joel Rögle BK Westh Victor Färjestads BK Wikman Albert Färjestads BK

Forwards Aspling Viggo Falu IF Dower Nilsson Noah Frölunda HC Frisk Johannes Örebro HK Ivansson Elias Färjestads BK Johansson Wille Färjestads BK Karlsson Filip Växjö Lakers HC Kling Lucas Skara IK Knoester Elias IF Malmö Redhawks Lejon Hugo Västerås IK Nordh Noel Södehamn/Ljusne HC Pettersson Hugo HV 71 Sagadin Jacob Växjö Lakers HC Sagranden Lukas Örebro HK Sidebäck Johannes Färjestads BK Sjödin Svante Örebro HK Stenberg Otto Frölunda HC Svensson Joel Växjö Lakers HC Svensson Ville Karlskrona HK Westlin Arvid Linköping HC Willner Liam Brynäs IF Wolf Noah Leksands IF Zether Simon Rögle BK Zimmerman Elias Brynäs IF Örnberg Carl Färjestads BK