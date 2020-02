71-årige Lars rasar mot p-automaterna vid Avesta lasarett – kräver åtgärder: "Folk är vansinniga"

Köer vid de två parkeringsautomaterna vid Avesta lasarett har blivit en vanlig syn. Lars Keller är en av dem som brukar fastna i kön eftersom parkeringsautomaterna inte fungerar som de ska.

Problemet är välkänt hos de Avestabor som av olika skäl besöker lasarettet varje vecka.

– De är under all kritik och varenda dag krånglar dem. Folk är ju vansinniga. Det var en som sa: "Jag ska in och kolla blodtrycket. Det lär väl vara skyhögt efter det här", säger Lars Keller och fortsätter:

– Jag har provat flera gånger att checka ut, men det går inte. Jag måste ju sätta in kortet för att få komma där ifrån. Det här är ett jättebra system, för du betalar bara för den tiden du är där, men det funkar inte.

Lars Keller bor i Avesta och besöker lasarettet tre gånger i veckan för att träna på gymmet. Vid det här laget är han väl bekant med parkeringsautomaterna.

– Jag har ringt kundservice flera gånger och de har sagt: "Kan du inte betala med kort så kan du betala med kontant eller appen". Men den där appen har inte alla, framför allt inte äldre, och kontanter ska vi ju bli av med så många har inga kontanter på sig längre.

Just när tidningen är på plats uppstår problemet igen – den ena personen efter den andra blir nekad att checka in. Men plötsligt tar automaten ett kort och skriver ut en biljett.

– Det blir samma sak för allihopa, det avbryts hela tiden. Sedan kan jag prova en gång till – då går det helt plötsligt, men sedan kommer nästa person och då funkar det inte. Det är ett jäkla lotteri varenda gång, säger Lars Keller.

Enligt Lars Keller är det samma problem med parkeringsautomaterna vid Falu lasarett. Nu vill han att Region Dalarna tar tag i problemet.

– Nu har vi hållit på och jäklats med de här automaterna länge. Nu får det vara nog och jag kräver att sjukhuset gör något åt detta, säger Lars Keller.

Från Region Dalarnas sida är man också medvetna om problemet.

– I Avesta har vi tyvärr haft problem med parkeringsautomaterna under flera dagar. Eftersom automaterna i dag (tisdag) inte är i funktion har de stängts och det är gratis att parkera så länge automaten inte fungerar, säger Dan Staffansson, förvaltare regionfastigheter, Region Dalarna.

Systemet för att checka in och ut är något Lars Keller tycker är bra eftersom man bara betalar för den tiden man är på plats. Men om det inte går att checka ut så kan man låta parkering löpa ut för dygnet och då debiteras man 30 kronor för ett helt dygn.

– Syftet med att ha betalplatser för patienter och besökare är att det ska finnas parkeringsplatser tillgängliga för dem som behöver dem. Vissa korttransaktioner kan uppfattas som långsamma, och vi har regelbundna uppföljningsmöten med automatägaren för att förbättra detta, säger Dan Staffansson.

Parkeringsautomaterna ägs av företaget Aimo park som ska åtgärda problemet med automaterna om något inte fungerar.

– Vi gör regelbundna avstämningsmöten med Aimo park där vi följer upp avtalet och vid felanmälan på automat ska Aimo park åtgärda felet inom 24 timmar, säger Dan Staffansson.