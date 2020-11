53:e Höst-Öst-resan tävlade i Skattungbyn.

87-årige Peo Bengtsson från Kristianstad har under 52 år i obruten följd anordnat orienteringsresor utomlands varje senhöst. I år blev det på grund av rådande omständigheter i stället en resa genom Sverige med start i Göteborg 24 oktober och mål i Västervik 1 november. I Dalarna gjordes tävlingsstopp i Särna och Skattungbyn. Totalt deltog 37 orienterare från Sverige och Norge i den 9 dagar långa resan innehållande 11 tävlingar som arrangerades av lokala klubbar. Mats Troeng hade valt ut några de finaste områden för orientering som finns i Sverige. Resultat från Skattungbyns långdistans-orientering 28 oktober där även andra orienterare kunde deltaga. 8 km. 17 startande. 1. Daniel Hájek Malungs OK 45:48 2.Albin Gezelius IFK Mora OK 49:52 3.Dag Stridh Malungs OK 50:00 4.Mats Troeng OK Linne 52:11 6 km. 13 startande. 1.Håkan Eriksson Malungs OK 34:41 2. Vendela Horcickova Malungs OK 39:03 3.Peter Fredricson IFK Mora OK 40:15 4.Lars Åkerman 41:06 4 km. 29 startande. 1.Jonas Eklund OK Rodhen 27:23 2.Erik Åkerman Älvdalens IF OK 28:49 3.Johanna Dahlin Leksands OK 39:55 4.Mikael Stern Järla 41:43 3 km. 7 startande. 1.Edvin Wallner Attunda OK 28:45 2 KEA IFK Mora OK 42:52 3.Marianne Thorsson IK Trenne 44:04 4.Peo Bengtsson OK Pan 1:11:17

