500 miljoner satsas på högteknologisk vård – bygger nytt på akuten i Falun: ”Ge mer vård på hemmaplan”

Det står nu klart att akutmottagningen på Falu lasarett kommer att få fler våningar där högteknologisk vård kommer att bedrivas.

I lokalerna som väntas stå klara i maj 2025 kommer det finnas avdelningar för intensivvård, röntgen, laboratoriemedicin och onkologi.

– Vi tror ju från Dalasamverkan att om vi nu investerar och gör bra saker här så kommer vi också kunna attrahera morgondagens arbetskraft. Här behöver vi människor med hög kompetens för att kunna bedriva bra vård, säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M).

Det är alltså ovanpå den nuvarande akutmottagningen som sex nya våningar kommer att byggas. Ett komplicerat projekt som krävt lång planering.

– Vi har gjort en gedigen utredning för att titta på var man ska placera den här typen av verksamhet på lasarettsområdet, en studie som pågått i ett par års tid och det är den här platsen som vi fastnat vid, säger Martin Ullgren, projektchef på Regionfastigheter.

Projektet beräknas komma att kosta ungefär en halv miljard kronor, en dyr investering speciellt i pandemitider, men en investering som har behövts länge enligt Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Den har varit väldigt angelägen, men det är klart att pandemin har satt ljuset på hur viktig hälso- och sjukvården är, att vi kan inte låta de här investeringarna stå tillbaka utan det finns bara en väg och det är att fortsätta utvecklas.

Bland annat kommer ytan för intensivvården att fördubblas, ny modern teknik finnas på plats och magnetröntgenverksamheten ska samlas till ett ställe, vilket ska kunna ge ett bättre patientflöde.

– Vi gör den här investeringen för att förbättra patientsäkerheten, förkorta vårdtider, vårdköer och kunna ge mer vård på hemmaplan till dalfolket som vi annars kanske är tvungna att skicka iväg, säger Sofia Jarl (C).

Akutmottagningen kommer fortsätta att bedrivas på samma plats under byggnationen och kommer påverkas under ett års tid vilket gör att akutpersonalen kommer behöva omplacera delar av verksamheten under kortare perioder.

– Det är klart att under byggtiden så kommer det vara lite stökigt men jag känner mig väldigt trygg och glad att vi idag kan presentera vår entreprenör som är väldigt van med att jobba med den här typen av projekt, och också sätter patientsäkerheten och personalens arbetsmiljö och säkerhet i första rummet, säger Sofia Jarl (C).

Den aktuella entreprenören är byggföretaget ByggDialog AB, som samarbetat med Region Dalarna tidigare.

– Det känns jättekul för oss att dra igång det här projektet, säger Michael Sundhäll, vd för ByggDialog AB.

De har arbetat med sjukhusprojekt tidigare, även under pågående verksamhet, och är inte heller är oroliga över att sjukvården kommer bli lidande.

– Vi kommer lägga jättemycket fokus på patientsäkerheten, det är ju det viktigaste vi har. Patientsäkerheten och arbetsmiljön för personalen.

Just samarbetet med verksamheten i sig och personalen är viktig för att få det att fungera.

– Vi kommer jobba väldigt mycket med riskanalyser och åtgärdsplaner tillsammans med verksamheten i samordningsmöten där vi går igenom vilka moment vi kan göra under vilka tider och så där, så det kommer vi lägga jättemycket fokus på, säger Michael Sundhäll.

Startdatum för bygget är planerat till den första september 2022.