5 avgörande punkter – därför klarar sig LIF ifrån kval: "Kaos är granne med Gud"

Det är långt väg kvar tills ishockeysäsongen summeras för Leksands IF.

20 matcher återstår i SHL och just nu ligger nästjumbon på kvalplats på samma poäng som Linköping ovanför strecket.

Här listar Sporten punkterna som talar för – och emot – att dalalaget håller sig kvar i SHL.

Det talar emot

1) Sämst när det gäller

Problemen att prestera när det verkligen gäller började redan under tidigt 1990-tal. NHL-kryddade trupper tvingades ner och kvala mot allsvenska lag trots att ambitionen var att LIF skulle slåss om SM-guldet. Sedan de där åren har det ofta varit en ojämn kamp att prestera i måstematcher i SHL. Under mitten och senare delen av 1990-talet hade Leksands IF topplag i dåvarande Elitserien bara för att i stort sett alltid bli utslaget i första slutspelsomgången. Därefter har mindre lyckades prestationer avlöst varandra när det handlat om ambitionen att hänga kvar via kval. På fem försök har Leksands IF aldrig överlevt ett negativt SHL-kval – och senaste gången de blåvita faktiskt lyckades med den bedriften var 1992. Två gånger på 2000-talet (2002/2003 och 2013/2014) har klubben lyckats klara klara sig kvar utan kval, bara för att åka ur säsongen därpå.

2) Spretig spelfilosofi

Klubben har haft svårt att hitta rätt i sin taktiska gameplan. Från att ha spelat en frejdig och snudd på naiv ishockey, har laget dragits tillbaka. Poängen har blivit fler, men sett över hela säsongen har det varit många ändringar både taktiskt, i formationer och powerplayuppställningar.

3) Effektiviteten

Leksands IF är bland de lag som skjuter allra mest i ligan (fler avslut än Frölunda, exempelvis), men de har sämst effektivitet i hela ligan. Framåt har laget haft jätteproblem att sätta dit chanserna och att defensive backen, Jonas Ahnelöv (delad etta med Marek Hrivik och Sebastian Wännström), är bäste målskytt säger en hel del om lagets måltorka bland sina forwards.

4) Förväntningarna

Det sägs i stort sett alltid: "Nu eller aldrig!", när det kommer till Leksands IF. Samtidigt som general managern, Thomas "Tjomme" Johansson, hade lilla jackpot-kalaset under sommarens silly season lades ribban upp på 2.45. Det började snackas slutspel både i föreningen, och bland supportrar. Sånt brukar inte vara en bra kombination i Leksands IF. Samtidigt som publikstödet och välviljan är enorm blir all kärlek allt som oftast ett ok av förväntningar som blir jobbiga att bära. Leksand är inte, och kommer aldrig att vara, en "vanlig" nykomling i SHL. Det är lika mycket en förbannelse som välsignelse: i Leksand är alltid kaos granne med Gud.

5) Stjärnförvärv som inte levererat

Den här punkten tangerar den föregående, men det är klart att nyförvärv som Johan Fransson (fem poäng framåt och –8 i plusminus-statistiken) och Patrik Zackrisson (tia i den interna poängligan) får förväntningar på sig med sådana digra meritlistor. Och det med fog: duon spelade OS-hockey för Tre Kronor så sent som 2018 och var två av dem som skulle lyfta Leksand betydligt högre än en trettondeplats. Inte heller Sebastian Wännström, som inledde serien strålande, har levt upp till den initiala hajpen och även om Spencer Abbott har glimrat till nu på slutet var han länge en skugga av sitt forna Mora IK-jag. Jonas Ahnelöv och Marek Hrivik är två lysande undantag – bland de mer meriterade nyförvärven – i den här kategorin.

Det talar för

1) Nyfunna ledarskapet på isen

Prestationerna har svajat rejält under hösten. Succéinledningen med tio poäng på de fem första matcherna byttes snabbt till kaos med nio raka försluter i september/oktober. En färsk grupp hade svårt att hitta struktur och de förväntade ledarna på isen hade svårt att hitta rätt. Men, på slutet har saker börjat hända. Längst bak har Janne Juvonen kravlat sig ur hålet han befunnit sig i under hösten och i samband med att snacket om Jhonas Enroth dök upp har finländaren varit den omutliga sista utposten många lärde känna under stora delar av säsongen i Mora. Framför sig har Juvonen Jonas Ahnelöv, som visserligen störts av skador, men när han har spelat varit LIF:s bästa back. Efter jul och nyår har defensivt skickliga Ahnelöv dessutom axlat manteln som matchvinnare när han bombat in mål efter mål. Ovärderligt. Framåt har Mattias Ritola varit navet som offensiven kretsat kring. Efter en jobbig fjolårssäsong som stördes av skador fick Borlängesonen en jobbig ingång på SHL-comebacken. Men på senhösten har Mattias Ritola steppat upp rejält och bidrar både med produktion men framför allt genom stenhårt fysiskt arbete.

2) Erfarenhet i båset

Det är stökigt och stor press i flera klubbar i bottenskiktet just nu. Brynäs IF har sparkat tränaren Magnus Sundqvist, och ersatt honom med assisterande Mikael Holmqvist och Ove Molin. I Linköping har Bert Robertsson (oprövad som huvudtränare) ifrågasatts stora delar av säsongen och i nuläget höjs röster för att han ska sparkas. I Oskarshamn meddelade tränaren Håkan Åhlund efter förra matchen att han lämnar laget efter säsongen. Ett bråk med sportchefen uppges ligga bakom. Inte heller i Leksand har ledarna fått jobba helt ostört utan att ifrågasättas, men trots läget har Roger Melin stått lugn (som vanligt). Han är en av landets absolut mest erfarna tränare och har varit i liknande situationer tidigare. Dessutom har han dokumenterade färdigheter att sprida lugn i pressade situationer – hans intåg i Leksands IF förra säsongen är ett färskt exempel på det.

3) Iskylan

Trots att spelet på isen och prestationerna svajat märkbart har klubbledningen, och Thomas "Tjomme" Johansson, suttit lugnt i båten hela vägen. Hittills har en enda spelare tillkommit, Philip Samuelsson, utöver det har inga värvningar gjorts. Även när det har blåst stormvindar kring tränartrion har de sportsligt ansvariga predikat tålamod.

4) Taktiska rockaden

Inför säsongen gick lagledningen ut och berättade att spelidén byggde på stort puckinnehav, skridskoåkning och att driva matcher. En modig och tuff målsättning för en nykomling. Det började visserligen bra, men efter att motståndarna läst av Leksand började man utnyttja taktiken hänsynslöst. Dalalaget bjöd på alldeles för mycket bakåt. I samband med bortamötet med Djurgården 23 november valde tränarna att dra tillbaka laget. Det har gett resultat.

5) Publikstödet

Som sagt, Leksands IF:s enorma uppbackning runtom i landet kan både vara en förbannelse och välsignelse. Men när fansen väl sluter upp – vilket är väldigt ofta – måste hockeylivet leka för de blåvita. Två utsålda hus under jul och nyår och stort bortafölje senast i Ängelholm – Leksands IF:s supportrar ger allt för sitt lag. Publiken har skämt bort föreningen genom åren, och precis som vanligt kommer man att så långt det är möjligt bära laget mot ett nytt SHL-kontrakt.