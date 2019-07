40 startade i Kråkberg Triathlon

Traditionsenligt har Kråkberg Triathlon avgjorts med 40 startande.

INSÄNT Tävlingen inleddes med 450 meters vattenlöpning i Orsasjön följt av cykling 3,7 respektive 7,4 kilometer som sedan följdes av orientering i varierande längd från 2,4 till 6,9 kilometer. Även orienteringsmomentet innehöll kontroller ute i vattnet så total sprang deltagarna mer än en kilometer i vatten.

Vädret visade sig från sin bästa sida med strålande sol och en vattentemperatur på 21–26 grader.

Efter tävlingen bjöds det på fika och alla deltagare fick välja något minne från det digra prisbordet. Banläggare var Ulf Rask.

Långa banan, 14,8 kilometer. Damer: 1) Lena Karlsson Holmer, 80:32, 2) Hanna Eriksson, 84:11, 3) Sara Hodler, 94:42.

Herrar: 1) Linus Rapp, 65:36, 2) Thomas Sparr, 69:01, 3) Simon Karlsson Holmer, 69:15, 4) Björn Wrahme, 72:58, 5) Anders Sandberg, 73:21, 6) Per Holm, 75:49, 7) Gustav Jonsson, 78:43, 8) Thobias Brodin, 112:48, 99 Egil Lissmyr, 112:49.

Mellanbanan, 13 kilometer. Damer: 1) Alva Ersson, 70:44, 2) Sofie Karlsson Holmer, 77:04, 3) Sara Lissmyr, 83:02, 4) Berit Gummus, 91:31, 5) Ine Enkler, 104:52, 6) Julia Frohn, 104:57.

Herrar: 1) Hasse Develius, 68:43, 2) Edward Larsson, 70:51, 3) Stefan Pettersson, Fjärås AIK, 72:19, 4) Johnny Birgersson, Grycksbo IF OK, 74:47, 5) Conny Eriksson, 96:40.

Korta banan 6,9 km. Damer: 1) Åsa Romsson, Hellas, 48:26, 2) Ann-Christine Lystlund Alm Carlsson, 51:38, 3) Susanne Johansson, Fjärås AIK, 52:48, 4) Ingrid Wiklander Nylander, Sundsvalls OK, 64:40, 5) Lovisa Kajs, 89:05.

Herrar: 1) Anders Stefan Westlund, OK Kåre, 46:15, 2) Karl Match, OK Kåre, 47:13, 3) Johnny Nylin, OK Kåre, 47:45, 4) Yngve Karlsson, 49:37, 5) KEA, 55:38, 6) Bo Romson, Hellas, 65:52, 7) Björn Kajs, 69:06.

Korta banan, lätt 6,6 kilometer. Flickor: 1) Lova Sandberg, 76:09, 2) Josefin Sandberg, 76:12.

Pojkar: 1) Casper Wrahme, 76:07.

Monica Holm, Bengt Holm och Stanley Holmer sprang en bana utan vattenlöpning.

Alla utan klubbnamn representerar IFK Mora OK.