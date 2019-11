330 sociala seniorer fyllde Avesta Parken

Runt 330 seniorer samlades i Avesta Parken på onsdagseftermiddagen för den traditionella träffen ordnad av pensionärsorganisationerna i kommunen. Lars Alm från SPF hälsade välkommen och konstaterade att detta var den tolfte träffen i ordningen. Därefter tog omsorgsstyrelsens ordförande Susanne Berger (S) över. Berger som för dagen hade dubbla uppdrag, dels som ersättare för Lars Isacsson för att informera om nyheter från kommunen och dels som ersättare för kommunfullmäktiges ordförande Blerta Krensi (S) för att berätta om 100-årsfirandet av Avesta som stad.

– Lars brukar skryta om kommunen och det ska jag också göra, sa hon.

Berger berättade om att kommande kommunfullmäktige ska hållas i Krylbo och att en av punkterna då är mål- och budget för åren 2020 till 2022.

– Det är en revidering av den budget som vi tog i juni. Vi har inte fått jättemycket mer pengar att fördela men vi lägger det på omsorgsstyrelsen och bildningsstyrelsen.

Hon konstaterad även att 83 procent av kommunens budget går till vård, skola och omsorg. Kommunens ekonomi för året ser som helhet bra ut, prognosen pekar på ett överskott på 18 miljoner kronor. Något som behövs inför kommande investeringar.

Hon varnade dock för att det finns verksamheter som har svårt att klara sin budget och det är skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Berger bytte sedan ämnen och gick vidare med 100-års firandet och sa att den 13 december kommer jubileet att avslutas med ett arrangemang vid Dalahästen. Att det blev just det datum beror på att Dalhästen invigdes 13 december 1989.

Berger löstes av på scenen av Lars-Åke Carlsson från SPF som hade med sig en film från invigningsfesten som höll när Avesta blev stad 1919.

Publiken fick även en genomgång av Avesta Tidnings chefredaktör Gabriel Ehrling Perers som berättade om arbetet med att forma nya AT och föra tidningen närmare Avestaborna.

Jack and the New Rippers fick avrunda med musik från 60- och 70-talen.

Träffen är ett samarrangemang mellan pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SKPF samt Avesta kommun.