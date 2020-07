32 spelare blev sju – så slår coronapandemin mot Dalarnas distriktslagsverksamhet

Coronapandemin tvingade Dalarnas fotbollförbund att ställa in all distriktslagsverksamhet under våren.

När Utvecklingslägret i Halmstad, som skulle ha hållits i månadsskiftet juni–juli, också ställdes in innebar det ett hårt slag för spelarna födda 2005, som därmed inte får samma möjlighet som tidigare årskullar.

Tidigt stod det klart att Utvecklingslägret skulle ersättas med ett Riksläger dit totalt 256 spelare skulle kallas.

När listan med namn – efter ett stort arbete under våren med att inventera spelarutbudet i matchspel i stället för under distriktsförbundens egna samlingar – blev offentlig stod det klart att mot normala 32 spelare, fördelat på 16 flickor och 16 pojkar, så får Dalarna bara skicka sju spelare till Bosön i månadsskiftet juli–augusti.

På pojksidan blir Dalarna endast representerat av två, Falu BS Jonah Almquist och Forssas Felix Högberg.

– Upplevelsen på Utvecklingslägret är väldigt bra tycker jag. Men vi ska se till att spelarna ska få samma utbildning ändå. Vi ska kunna ta ikapp det här, säger Bengt Ottosson.

Men det blir färre spelare som får visa upp sig för Svenska fotbollförbundets förbundskaptener?

– Ja, så blir det. Men samtidigt kommer vi att ha verksamhet under hösten där det är spelarutbildarnas uppgift att följa upp de här spelarna.

Normalt utgör dalaspelare 4,2 procent av det totala antalet spelare på Utvecklingslägret.

På Rikslägret kommer motsvarande siffra att vara 2,7 procent.

– Svenska fotbollförbundet har hittat en modell som fungerar och jag vet inte hur man skulle göra annars. Jag tycker alltid att det är fler som förtjänar att åka. Sedan om det är rättvist eller inte lägger inte jag mig i, säger Ottosson.

Hur ser du på chansen för någon av de här sju att slå sig in i landslaget?

– Det är alltid roligt om någon lyckas med det. Men det är en bonus. Det är jättehård konkurrens. Det viktigaste är utbildningen och upplevelsen de får. Vi föräldrar och ledare får se det på längre sikt, som en möjlighet att ta sig in i elitfotbollen när spelarna är 20–21 år. Det är så det har sett ut de senaste åren.

Distriktlagsverksamheten planeras att återupptas i augusti, då 50 flickor och 50 pojkar deltar i ett läger i Falun. Senare under hösten hoppas Dalarnas fotbollförbund att komma igång med matchspel mot andra distrikt.

Fakta: Dalaspelare till Riksläger

Pojkar: Jonah Almquist, Falu BS, Felix Högberg, Forssa.

Flickor: Elin Björkman, Färnäs, målvakt, Ella Foberg, Slätta, Emma Halvarsson, Torsång, Isabelle Hebert, Torsång, Wilma Söderkvist, Torsång.

Pojkarnas läger hålls den 27-31 juli, flickornas den 3–7 augusti. Båda på Bosön.