30 år efter mötet i New York – "Folk å Rock-Ingemar" släpper artisten på vinyl: "Kanske öppnar dörrar"

Det känns roligt – kanske kan det öppna dörrar framöver

Ingemar Magnussons skivbutik Folk å Rock i Borlänge har blivit en institution bland musikintresserade. Trots att strömningstjänsterna raderat majoriteten av de forna skivbutikerna, lever verksamheten kvar i Borlänge – som den gjort i olika former i närmare 35 år (inleddes på 1980-talet med Haga skivbörs).

2019 mottog han Borlänge kommuns kulturpris. Motiveringen ringade in entusiasten med några kärnfulla ord: "Hans mångåriga engagemang kan inte beskrivas som någonting annat än en lysande kulturgärning som bidragit till att profilera Borlänge som musikstad".

För att backa bandet, träffade Magnusson den amerikanska artisten Steve Almaas i New York 1991 – inte långt därefter inledde de ett samarbete där Ingemar, på det egna skivbolaget, såg till att Almaas första soloalbum East River Blues släpptes.

Åren har gått och Ingemar har med sitt skivbolag, först Rock Hard och därefter Lonesome Whippoorwill (från en Hank Williamslåt med samma namn), sett till att fler handplockade artister kommit ut på skivdiskarna.

Nu, 30 år efter första mötet med amerikanen släpps ytterligare ett Steve Almaas-alster – Everywhere You've Been, på cd men också vinyl. Att den släpps just på vinyl gör det hela kostsammare, men Ingemar Magnusson väjer inte för det.

– Det känns som man måste försöka prova något här i livet istället för att ångra att man aldrig vågade, säger han och menar samtidigt att Almaas inte fått den uppmärksamhet han är värd.

– Man tycker att han borde haft det lättare att slå igenom, men jag tror också det är svårare när han ligger på ett litet bolag – det blir inte publicitet och recensioner på samma sätt.

Den inflytelserika brittiska tidningen Uncut planerar att recensera den nya skivan – kanske finns då en möjlighet att fler får upp ögonen för amerikanen hoppas Magnusson.

– Det är första gången som någon av mina plattor recenseras i någon av de tre stora engelska musiktidningarna. Det känns roligt – kanske kan det öppna dörrar framöver.

Om Almaas senaste – Everywhere You've Been, säger Magnusson:

– Jag gillar den själv väldigt mycket och tycker den är värd att uppmärksamma mer. Det är en blandning i stilar med allt från låtar med ukulele, 40-50-talsstil, country och Beatles-toner. Almaas säger själv att alla influenser han haft under sin karriär finns med.

Magnusson tror på smalare nischer, trots att skivbolagen numer bara får tio procent av sina intäkter från den fysiska försäljningen.

– Jag inbillar mig inte att det går att sälja massor, men för mig skulle det betyda mycket att få sälja några hundra, eller i bästa fall tusental skivor. Det känns som det kan hända något på sikt i alla fall.

Det är inte de stora pengarna du är ute efter?

– Nej, nej. Då hade det nog varit bättre att ha sparat pengarna till pensionen, säger Ingemar och skrattar.

– Jag älskar musiken – därför känns det fint att kunna ge tillbaka lite.