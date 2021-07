25-åring kom in till akuten – ska ha blivit knivskuren och rånad: ”Två yngre pojkar”

Det var sent under natten till torsdagen som mannen kom in till akuten med anledning av att han ska ha fått skärskador då två gärningsmän stoppat honom under natten och krävt honom på plånbok och mobil.

En av gärningsmännen ska ha haft någon form av kniv som han skar målsägaren med. Den drabbade mannen ska även ha fått ta emot slag mot magen.

– Målsägaren blev kvar på akuten där de plåstrade om honom. Han fick endast sårskador, säger Gabriel Henning, presstalesperson hos polisen.

– Inga har frihetsberövats av händelsen. Men vi misstänker att det rör sig om två yngre pojkar. De försökte täcka sina ansikten med deras tröjor, säger Gabriel Henning.

En anmälan om rån har upprättats.