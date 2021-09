23-åring frikänns för brandattentat mot Falu Bowling och Krog: ”Han är väldigt lättad”

Den 30:e januari 2020 bröt sig någon in i Falu Bowling och Krog. Gärningspersonen, som tog sig in i via terrassen, har hällt ut brandfarlig vätska från dörren och in i baren.

Innan gärningspersonen flydde tände den på vätskan men branden hann inte längre än ett par meter innan den slocknade av sig själv.

Vilket var tur för enligt räddningstjänsten fanns det en stor risk att branden spridits till hela byggnaden.

En 23-årig man åtalades för ett år sedan misstänkt för försök till mordbrand. Han förnekade brott.

Under tisdagen avslutades rättegången och han frikändes från misstanke om brott.

– Bevisningen räckte inte. Det fanns så många osäkerheter om han var den rätte gärningsmannen, säger Lars-Erik Bergström, rådman.

– Det var två omständigheter som var bestickande. Det ena var att hans telefon hade använts i den delen av Falun där restaurangen ligger. Men det är ett ganska stort område, masten finns i Geislerska parken. Dessutom var det inte nära tidsmässigt.

I baren hittades två bensindunkar. På en av dem hittades DNA från 23-åringen vilket var den andra omständigheten.

– Han sa att han inte visste hur det kom dit men att han sysslade med att köra cross och fyrhjuling och att det då hände att han hämtade bensin i dunkar och då sedermera lämnade dunkarna till en kompis eller liknande. Det kunde vara förklaringen.

– Skillnaden om man hade hittat DNA på en vägg eller ruta, det hade varit väldigt starkt, men en dunk är flyttbar så man vet inte hur den kommit dit.

Försvarsadvokat Carl-Oskar Morgården var nöjd med rättens beslut.

– Det var ett klassiskt fall av indiciummål där åklagaren hade bara två bevis och det var indicier båda två. Vi argumenterade för att om man ser det här omständigheterna var för sig så det finns det många alternativa förklaringar, säger han.

Hur känner din klient över det här beskedet?

– Han är väldigt lättad eftersom det var rätt högt fängelsestraff på spel och högt skadeståndsyrkande. Det är helt klart ett väldigt skönt besked för honom.